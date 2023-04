La fruta que ayuda a reducir el colesterol malo y eleva el bueno

El coco, la fruta del árbol cocotero, contiene múltiples beneficios para la salud. El coco verde tiene un diámetro de 40 centímetros y un peso de alrededor de 2,5 kg. Este se encuentra rodeado por una cáscara gruesa con una capa externa parecida al cuero e impermeable. Debajo posee otra fibrosa, que al secarse adquiere un aspecto peludo.

Procedente de Indonesia, Filipinas, India y Brasil, es capaz de salir indemne de largos viajes a la deriva por el mar, chocando con las rocas. Incluso puede sobrevivir tal cual a un incendio que lo deje todo calcinado. Pero esto no es nada comparado con sus propiedades como alimento.

Actualmente, existen pocas frutas de las cuales se sacan tantos productos beneficiosos para la salud como del coco, de esta se puede: beber el agua que guarda en su interior o se puede comer la pulpa fresca y, mediante una serie de procesos sencillos, de esta se pueden obtener aceite, manteca, leche y harina.

El coco aporta al rededor de 342 calorías - Foto: Getty Images/iStockphoto

El coco puede reducir los niveles de colesterol

Según un estudio publicado en The Philippine Journal of Cardiology, “el 75% de las grasas del coco son saturadas, del tipo que se asocia al colesterol elevado, pero su riqueza en ácido láurico produce que no solo no eleve el colesterol malo, LDL, sino que lo reduce y aumenta el bueno, HDL”.

Más allá de los estudios bioquímicos, están las pruebas históricas en las cuales se comprueba que “el coco ha formado parte de la alimentación básica de los pueblos del Océano Pacífico que apenas conocieron el colesterol elevado, la obesidad, la diabetes o los infartos cardiacos o cerebrales hasta que modificaron su dieta tradicional”.

El coco reduce los niveles de colesterol. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Desde hace décadas, el consumo de este tipo de grasa se ha relacionado con problemas de colesterol elevado y un mayor riesgo cardiovascular. Según datos publicados en la revista Circulation, “un alto consumo de aceite de coco aumenta los niveles de colesterol y algunos marcadores inflamatorios”.

Por otro lado, otros autores indican que el aceite de coco virgen extra no es nocivo para la salud cardiovascular. Así se desprende, por ejemplo, tras un ensayo aparecido en BMJ Open, “donde se observa que su capacidad de hacer aumentar el colesterol en sangre es parecida a la del aceite de oliva”.

Propiedades del coco

El coco es calórico, ya que 100 g de la fruta cruda aportan al rededor de 342 calorías que proceden de sus grasas saturadas (34%). Es pobre en hidratos de carbono (4,8 g por 100 g) y en proteínas (4,2 g en 100 g), aunque notable en fibra (8 g).

Al mismo tiempo, cuenta con vitaminas y minerales como potasio, fósforo, magnesio, hierro y vitaminas E, C y del grupo B en mínimas cantidades.

Su agua es una bebida isotónica excelente y su aceite resulta antiviral, antimicrobiano y antimicótico.

El coco posee vitamina C, E y D. - Foto: Getty Images

Mucha fibra y cero gluten

De acuerdo con el portal web Mejor con Salud, “las personas con intolerancia al gluten tienen un valioso aliado en la harina de coco, ya que esta sirve para elaborar repostería y panadería”.

Es más pobre en hidratos de carbono (16%) que las harinas de cereales (70 %) pero, en su lugar, aporta mucha fibra (un 40 % del peso, por un 12 % de la harina integral de trigo) y el doble de proteínas (26 % por 13 %).

La harina de coco es más grasa que la de cereales, pero si se usa en las cantidades apropiadas no tiene por qué provocar ningún exceso.

Agua rehidratante y nutritiva

El agua de coco es una bebida isotónica natural que se obtiene de los cocos verdes, cosechados con cinco o seis meses. Es ligera y aporta azúcares y grasas en dosis moderadas, así como minerales y vitaminas. Se puede utilizar para elaborar refrescantes cócteles.