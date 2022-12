La fruta que reduce el colesterol, cuida el corazón y ayuda a adelgazar

los riñones son dos órganos importantes para el buen funcionamiento del cuerpo, porque a través de ellos, se eliminan toxinas a través de la orina. La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases explica que los riñones participan en la producción de hormonas, mismas que ayudan a regular la presión arterial, en el bienestar del sistema óseo y en la producción de glóbulos rojos.