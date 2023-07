La fruta que se debe comer para eliminar la retención de líquidos en poco tiempo y mejorar la salud cardiovascular

Para funcionar correctamente a nivel general, el organismo necesita consumir líquido con frecuencia. De lo contrario, experimentará una de las condiciones de salud más incómodas y peligrosas, la retención de líquidos.

Medline Plus explica que el desequilibrio de líquidos responde a muchas causas. En condiciones normales, el cuerpo está constantemente perdiendo líquidos por medio de diferentes procesos fisiológicos, tales como la transpiración, respiración y orina. Cuando una persona empieza a tener síntomas de retención de líquidos, el indicio principal es deshidratarse con facilidad.

Igualmente, otro factor es tener dificultades para eliminar líquidos. En consecuencia, se acumula exceso de líquido en el cuerpo. (sobrecarga de volumen),provocando edemas y otros efectos negativos en el tejido dérmico. Si no se trata con antelación esta situación, el paciente estaría poniendo en riesgo su vida, debido a que la retención de líquidos puede generar insuficiencia cardiaca, enfermedades renales prolongadas, diarrea, vómito, hemorragias graves, fiebre alta y la disminución en el desarrollo de la hormona antidiurética.

La hinchazón es un síntoma de retención de líquidos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los medicamentos también pueden afectar el desequilibrio de los líquidos. Los más comunes son los diuréticos para tratar la presión arterial, fallas cardíacas, enfermedad hepática o renal.

Dependiendo de la gravedad del daño, junto con el estado de los órganos comprometidos por la retención de líquidos, el procedimiento llevado a cabo por un especialista de la salud será variado. La deshidratación excesiva e hinchazón son razones suficientes para acudir a urgencias para volver a la normalidad.

Según la información de National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), para los pacientes con retención aguda, el tratamiento será el drenaje de la vejiga. Empleando un catéter, el profesional de la salud eliminará la orina que hay en el órgano y así aliviar los dolores abdominales, junto con la evasión de enfermedades renales o en la vejiga.

La retención de líquidos genera dolor abdominal, por lo que se requiere drenar la vejiga. - Foto: Freepik

En cambio, cuando hay retención urinaria crónica, el profesional de atención médica realizará otro procedimiento. Inicialmente pondrá en marcha el drenaje, pero no será suficiente. Luego de eliminar toda la orina presente en la vejiga, iniciará el tratamiento con medicamentos especiales, unos por medio de fármacos y otros mediante ingreso intravenoso. A nivel general, los que más se emplean son: inhibidores de la 5- alfa- reductasa, alfabloqueadores y antibióticos.

Del mismo modo, desde casa se puede aportar naturalmente. Los tratamientos médicos son eficaces, pero se puede aportar al proceso a través de la alimentación. Entre la variedad de verduras y frutas, se destaca el melocotón.

Mejor con Salud indica que, más allá de su sabor dulce, el melocotón no tiene cantidades significativas de hidratos de carbono y calorías, sino que proporciona fibra, nutriente esencial para los procesos digestivos y la regulación del movimiento intestinal. Además, tiene antioxidantes, vitaminas A y C, y minerales (potasio, magnesio y yodo).

En ciertos casos, la retención de líquidos se trata con una serie de fármacos. - Foto: Getty Images / NurPhoto / Colaborador

Gracias a su aporte de fibra, esta fibra contribuye a mantener el corazón en óptimas condiciones. El estudio The effect of potassium supplementation on blood pressure in hypertensive subjects: A systematic review and meta-analysis, publicado en International Journal of Cardiology señala que el consumo frecuente de melocotón equilibra los niveles de potasio y sodio, mezcla que regula la presión arterial y reduce el riesgo cardiovascular.

Su significativo aporte de potasio también actúa a favor del control de los líquidos del cuerpo. Tiene la acción de un diurético natural para eliminar el agua que se queda retenida en los tejidos del cuerpo. Este mismo efecto apoya la reducción de la inflamación que suele ser desencadenante de trastornos como la artritis y el dolor muscular.

El melocotón es una de las frutas de temporada, entre mayo y septiembre es su mejor época, con la que además de nutrirnos estaremos mejorando nuestro organismo y favoreciendo nuestra dieta saludable. Aparte de aportar en la reducción de retención de líquidos, también tiene efectos positivos para bajar de peso, controlar el azúcar, laxante natural y mejorar la vista.