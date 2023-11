La fruta que se debe consumir diariamente para evitar problemas en los riñones

Asimismo, los riñones ayudan a mantener el equilibrio de sustancias químicas (como sodio, potasio y calcio) en el cuerpo. No obstante, existen diferentes enfermedades como la diabetes, la presión alta, el cáncer u otras, que afectan el funcionamiento de este órgano, y según Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, “la mayoría de las enfermedades renales atacan los nefrones, y este daño causa que los riñones no puedan eliminar desechos”, ya que son ellos los que filtran los desechos y el exceso de agua de la sangre.