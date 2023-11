La fruta rica en fibra que previene el estreñimiento

Si bien no se trata de una enfermedad, este padecimiento se produce debido a que los desechos o las heces se mueven con demasiada lentitud a través del tracto digestivo o no pueden eliminarse del recto eficazmente, lo que permite que se sequen y endurezcan.

Es una afección que puede prevenirse realizando cambios en la alimentación, practicando más actividad física, o tomando algunos medicamentos de venta libre. Cuando estas técnicas naturales no funcionan, es posible que el especialista formule algunos medicamentos tendientes a mejorar la condición, precisa el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de los Estados Unidos (Niddk, por sus siglas en inglés).

Cuando un individuo no consume fibra de manera regular, debe irla agregando poco a poco a la dieta para que el cuerpo se acostumbre a las modificaciones de la misma. Algunas de las principales fuentes de fibra son:

Mango para el estreñimiento

Dentro de las frutas que aportan importantes cantidades de fibra y que ayudan a prevenir el estreñimiento se encuentra el mango. De acuerdo con el estudio titulado: “Polyphenol-rich mango (Mangifera indica L.) ameliorate functional constipation symptoms in humans beyond equivalent amount of fiber”, esta fruta es una buena fuente de fibra y polifenoles, por lo que contribuye a proporcionar efectos antiinflamatorios cuando se presenta estreñimiento.