La hierba aromática que ayuda a aliviar el estreñimiento y eliminar gases

Para varias personas la buena alimentación es fundamental, con tal de no sufrir afecciones o daños a futuro en el organismo. Hay quienes recurren a dietas, rutinas alimenticias o productos naturales, los cuales ayudan a lidiar con malestares o productos pesados.

Para contrarrestar el estreñimiento es importante mantener hábitos sanos. - Foto: Getty Images

El cuidado del cuerpo es bastante importante, iniciando por la alimentación y las rutinas diarias que se implementan, evitando caer en problemas de salud como el estreñimiento. El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases describe este lío digestivo como “una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”.

Entre los síntomas más comunes de esta afección estomacal se encuentran el esfuerzo que hay por evacuar, el dolor estomacal y una dificultad “para vaciar el recto”. Cada organismo depende de un proceso, por lo que no se recomienda automedicarse y mejor recurrir a especialistas que ayuden con alimentos o productos naturales.

Una de las hierbas aromáticas que encaja a la perfección con la salud del cuerpo por los beneficios que cuenta es el cilantro. Es originario del sudeste asiático y del norte de África, destacando por su sabor y el efecto que tiene las comidas.

Este producto suele llamar la atención por la función antiinflamatoria que tiene, además de las propiedades antisépticas que posee, según reseña La Vanguardia.

El cilantro es una hierba aromática que brinda diversos beneficios al organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, esta planta, que suele confundirse con el perejil, es rica en vitamina C y K, realizando un trabajo diurético en el organismo de quien la consume. En su valor nutricional se detalla que posee 23 calorías, 46 mg de sodio, 521 mg de potasio y las proteínas en 2,1 g.

Según lo plasmado por La Vanguardia, el cilantro contiene 20 % de aceites esenciales, los cuales “actúan sobre el sistema digestivo facilitando la digestión y aliviando el estreñimiento o las flatulencias”. Estas palabras fueron entregadas por Fidel Pascual, director de calidad de Herbes del Molí, quien también agregó que esta hierba tiene un efecto positivo contra los cólicos.

El sabor cítrico suele ser predominante, por lo que se puede implementar en bebidas, preparaciones o comidas.

Cilantro, muy utilizado en diversas recetas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Fruta para combatir el estreñimiento

De acuerdo con lo que se dio a conocer, Mejor con Salud asegura que el consumo de tomate de árbol puede ser favorable para reducir el riesgo de hemorroides e incluso de estreñimiento.

El sitio web precisa que el tomate de árbol está compuesto de proteína, hidratos de carbono, grasas y fibra, sin desestimar que también tiene polifenoles y vitaminas C, un antioxidante que neutraliza los radicales libres que dañan las células del cuerpo.

El tomate de árbol ofrece propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es un alimento compuesto de potasio, según una publicación de Harvard T.H. Chan, que puede mantener controlados los niveles de presión arterial alta, reduciendo así, el riesgo de hipertensión.

Además, Mejor con Salud afirma que el tamarillo -como también se le conoce- tiene la capacidad de actuar sobre la piel, hidratándola, gracias a las vitaminas A y C que la componen.

No obstante, un artículo de Harvard Health Publishing asegura que la fibra puede reducir el riesgo de problemas cardíacos, puesto que se le relaciona con su capacidad de nivelar el colesterol y la presión arterial, por esto, el tomate de árbol puede ser favorable. “La fibra es un carbohidrato que su cuerpo no puede descomponer, por lo que pasa por el cuerpo sin digerir. Se presenta en dos variedades: insoluble y soluble”, añade.

El tomate de árbol es rico en vitaminas y minerales, además de fibra. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, colabora con la pérdida de peso, no porque sea “milagrosa” sino porque tiene un efecto saciante que inhibe el consumo de otros alimentos que pueden incidir en el aumento de peso.

Y, finalmente, la Clínica Mayo puntualiza que “la fibra dietética, que se encuentra principalmente en frutas, verduras, granos enteros y legumbres, es probablemente más conocida por su capacidad de prevenir o aliviar el estreñimiento”, por lo que el tomate de árbol puede reducir el riesgo de hemorroides, ¿pero cómo prevenirlas?