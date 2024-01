La hierba medicinal para regular la glucosa en la sangre

La albahaca santa está relacionada con la resistencia a la insulina, la cual es una condición en donde las células del cuerpo no responden eficazmente a la insulina, una hormona que regula la entrada de azúcar en las células. En ese sentido, se puede llegar a un aumento de los niveles de la glucosa en la sangre y, con el paso del tiempo llegar a sufrir de diabetes tipo 2.

¿Cómo prepararla?

La infusión de albahaca puede ayudar el organismo en el proceso digestivo. | Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

Vitamina D para regular la glucosa

Según el doctor Anastassios Pittas, quien dirigió el metaanálisis publicado en la revista Annals of Internal Medicine , “los datos son bastante concluyentes en cuanto a que la vitamina D reduce el riesgo de padecer diabetes en las personas prediabéticas”.

También hay análisis que han determinado el aporte de la vitamina C en este sentido. Un estudio desarrollado por científicos de la Universidad Deakin, en Australia y publicado en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism, reveló que esta vitamina contribuye a disminuir los niveles altos de azúcar en la sangre en pacientes con diabetes tipo 2. Una de las conclusiones fue que la ingesta de suplementos de vitamina C superiores a lo que se toma por día reduce la cantidad de glucosa.