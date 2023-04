La hierba medicinal que ayuda a aliviar los síntomas de la diarrea como el dolor estomacal

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) señala que la diarrea es el estado “acuoso” de las heces, que provoca una evacuación más frecuente de lo normal. Asegura que aunque puede durar unos días, cuando permanece, se asocia con alguna complicación, volviéndose crónica.

Por ejemplo, explica que muchos pueden ser los causantes de diarrea, como por ejemplo, una gripe, o el consumo de alimentos contaminados, incluso quien tenga un diagnóstico de colon irritable, aunque esta afección se asocia más con el estreñimiento.

Los síntomas comunes de la diarrea son los calambres, dolores estomacales, pero también la dificultad de controlar las evacuaciones, estando propenso a padecerla cualquier persona, es decir, niños, adultos y jóvenes.

Y aunque la Biblioteca menciona que se puede prevenir bebiendo agua limpia, consumiendo frutas y verduras, entre otras; también se debe considerar que es imprevista, por lo que “el tratamiento de la diarrea busca reponer los fluidos y electrolitos perdidos para prevenir la deshidratación”, añade.

De ahí que la creencia popular asegure que el agua de arroz y el remedio casero de sábila con miel pueden ayudar a detenerla, aliviando el dolor estomacal, producto también del estreñimiento.

La diarrea puede ser causada por bacterias o virus presentes en los alimentos.

Miel

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) precisa que la miel es un edulcorante que tiene diferentes usos gracias a sus cualidades que no solo se reflejan en su suavidad, sino también, se destaca por ser partícipe para combatir diferentes afecciones. Además, sus compuestos resaltan sus propiedades organolépticas.

Además, el portal Mejor con Salud a través de un escrito de Solimar Cedeño señala que la miel puede contrarrestar trastornos digestivos que tengan -por ejemplo- como síntoma la diarrea, una conclusión del estudio “Effect of Honey on Diarrhea and Fecal Microbiotain in Critically Ill Tube-Fed Patients: A Single Center Randomized Controlled Study” liderado por Zahra Vahdat Shariatpanahi, junto con otros autores, ¿cómo usarla?

La miel tiene muchos nutrientes.

El sitio web hace una precisión: esta bebida es contraproducente para mujeres en estado de embarazo:

Agregar en una licuadora una taza de agua junto a dos cucharadas de miel y cristales de sábila. Revolver. Sugiere no exceder su consumo máximo de 7 días, es decir, entre 3 a 5 veces a la semana antes de cada plato principal. No obstante, se sugiere consultar con un médico.

Cabe mencionar que la sábila es una hierba medicinal rica en vitaminas A, C, B, y E que actúan para proteger el sistema inmunológico. Asimismo, contrarresta los síntomas del estreñimiento, que produce dolor estomacal facilitando el tránsito intestinal, es decir, estimulando la evacuación de las heces. Esto sucede porque la sábila contiene aloína, un compuesto laxante; sin embargo, un alto consumo de aloe puede tener efectos contraproducentes, señala Tua Saúde.

La sábila también tiene un efecto cicatrizante.

Agua de arroz para combatir la diarrea

En un artículo publicado por Mejor con Salud escrito por Valeria Sabater, se señala que el agua de arroz podría ser una bebida que aporta energía al cuerpo. Por consiguiente, este líquido favorece algunas afecciones como las inflamaciones, las arrugas y el eccema, ya que se caracteriza por tener efectos antiinflamatorios.

Asimismo, es un alimento usado para combatir la diarrea, por lo que actúa sobre las heces y su endurecimiento, explica el portal de salud citado, que menciona que el agua de arroz debe ser incluida en una dieta balanceada para obtener sus beneficios.

El agua de arroz puede contrarrestar la diarrea.

Por lo tanto, describe que también ayuda a prevenir el envejecimiento precoz, ya que, como se indicó anteriormente, sus propiedades antioxidantes combaten el daño que hacen los radicales libres sobre el organismo.

Es importante recordar que el agua de arroz no solo puede ayudar al estreñimiento sino a la diarrea, entendiendo la primera como el endurecimiento y la grumosidad de las heces, dificultando su evacuación.