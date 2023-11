La hierba que previene el cáncer y ayuda al sistema cardiovascular

¿Cómo prevenir el cáncer?

Entre tanto, en algún momento de la historia se creyó que el consumo de suplementos de vitamina D podría reducir el desarrollo de cáncer, sin embargo, en uno de los artículos del Instituto Nacional de Cáncer publicado en enero de 2019, se rechaza esta afirmación, concluyendo, que un estudio clínico arrojó como resultado la no favorabilidad tras el consumo de esta vitamina, lo que no quiere decir que no aporte nutrientes al organismo.