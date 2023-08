La importancia de consumir alimentos que reduzcan los niveles de azúcar

El azúcar es una sustancia importante para que el organismo funcione de forma adecuada, pues es determinante para la generación de energía. Sin embargo, si sus niveles se elevan y no se controlan es posible que derive en diabetes, una enfermedad que con el paso del tiempo causa graves afecciones en distintos órganos.

Esta enfermedad no tiene cura. No obstante, las personas que enfrentan este padecimiento pueden adoptar diferentes acciones para mantenerlo bajo control. Es posible que haya quienes padecen de diabetes y no lo sepan, por ello es importante estar atentos a algunas señales de advertencia que pueden indicar su presencia.