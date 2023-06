La infusión caliente que ayuda a controlar la diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre, que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La más común es la tipo 2, que se da generalmente en adultos y ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce la suficiente cantidad de la misma. La insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre, es decir, la glucemia. Se encarga de permitir el paso de esta sustancia a las células, para que estas la conviertan en energía.

La diabetes, que afecta a millones de personas en el mundo, no tiene cura. No obstante, las personas que la enfrentan pueden adoptar diferentes acciones para mantenerla bajo control y una de ellas es la alimentación. Si bien la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos asegura que no existe una dieta o un plan de comidas específico, que funcione para todos, lo cierto es que hay alimentos que no deberían faltar en la ingesta diaria.

La diabetes es una enfermedad crónica silenciosa. - Foto: Getty Images

Estos incluyen: frutas y vegetales, granos integrales como trigo integral, arroz integral, cebada, quinua y avena, proteínas, como carnes magras, pollo, pavo, pescado, huevos, nueces, frijoles, lentejas y tofu y productos lácteos descremados o bajos en grasa como leche, yogur y el queso.

Y de manera complementaria, es posible recurrir a algunos remedios caseros elaborados con plantas, que ayudan en el control del azúcar en la sangre. Una de ellas es el laurel. Esta es una hierba aromática muy usada con el fin de dar sabor a las comidas. Pero más allá de eso, también tiene reconocimiento en la medicina tradicional.

Laurel para controlar la diabetes

A sus hojas, que son la parte de la cual se saca provecho, se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, digestivas y antireumáticas, gracias a que contienen sustancias como taninos, flavonoides, alcaloides, linalol y eugenol, según el portal de salud Tua Saúde.

Se dice que su consumo ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. El portal Nutrición y Farmacia cita estudios publicados en la revista Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, según los cuales, entre uno y tres gramos de hojas de laurel a diario, reduciría los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos en pacientes con diabetes tipo II.

Las hojas de laurel le brindan diversos beneficios saludables al organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Los científicos creen que este beneficio se debe a que las hojas de laurel tienen un polifenol, cuya actividad potencia la acción de la insulina. Además, debido a que las hojas son ricas en vitaminas del grupo B, así como en minerales como el zinc, aportan en la asimilación y el almacenamiento de la insulina”, precisa la citada fuente.

En esta línea, la revista Mejor con Salud refiere una investigación publicada en Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, la cual determinó que las hojas de laurel (Laurus nobilis) parecen mejorar la función de la insulina y, por tanto, resultan favorables para los pacientes con diabetes.

Sin embargo, dado que son necesarias más investigaciones en relación con el tema, el consumo de laurel no debe ser un reemplazo del tratamiento médico convencional y en caso de estar tomando medicamentos para la enfermedad, lo mejor es consultar al médico antes de ingerirlo con regularidad.

Una de las formas de aprovechar los beneficios del laurel con este fin, es preparando una infusión que puede tomarse caliente. Para ello se requiere de lo siguiente, según Mejor con Salud.

Las hojas de laurel son la parte usada de esta planta por sus propiedades medicinales. - Foto: Freepik

Ingredientes:

Un litro de agua.

Una cucharada de hojas frescas de laurel (15 gramos).

Preparación:

Se pone a hervir el agua. Una vez que alcance su punto de ebullición, se agregan las hojas de laurel. Se mantienen al calor del fuego durante tres o cinco minutos.

Luego se retira, se deja que repose durante unos diez minutos y se cuela. Se recomienda no exceder la cantidad de dos tazas por día y siempre con el visto bueno del especialista.

Además de los medicamentos, el laurel ayudaría a mejorar las funciones de la insulina y regular los niveles de azúcar. - Foto: Getty Images

Contraindicaciones

Si bien se trata de un producto natural, las hojas de laurel no están indicadas para niños, mujeres lactantes o durante el embarazo, ya que pueden causar aborto.

Otro punto clave es que las hojas de laurel no deben ingerirse porque no son procesadas por el sistema digestivo, permaneciendo intactas, con el riesgo de que se queden atravesadas en la garganta o se perfore el intestino.