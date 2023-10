La infusión depurativa que ayuda a limpiar el hígado graso de forma natural

De acuerdo con el portal web Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, existen dos tipos de esta enfermedad, la de hígado graso no alcohólico y la del hígado graso por alcohol. La primera no está relacionada con el consumo de alcohol, sino que se debe a la inflamación de las células del hígado. En cambio, el segundo tipo hace referencia al consumo excesivo de alcohol, una afección que también aumenta la probabilidad de padecer cirrosis.