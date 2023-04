La infusión nocturna para retrasar el envejecimiento y reducir la inflamación

Para mantener la piel bella y un semblante rejuvenecido no se necesitan cremas extremadamente costosas o tratamientos invasivos que a la larga terminan haciendo daño a la salud. Sobre todo, cuando la madre naturaleza le otorga a la humanidad una infinidad de productos que, sin necesidad de ser procesados a nivel industrial, pueden traer muchos beneficios y no solo en cuanto a la apariencia física se refiere.

Las plantas y todos sus derivados han sido usados durante milenios para tratar de atajar los inevitables impases de la edad. Por eso, el objetivo es aprovechar al máximo todos sus atributos. Y, en esta ocasión, el eje central es una de las flores más famosas a nivel mundial, muy protagonista del afamado Día de San Valentín y cuya especie es una de las que más se cultiva en Colombia.

Té de rosas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las rosas no solamente son un símbolo del amor, la pasión y la entrega, también tienen propiedades extraordinarias que no solo generan beneficios para lucir más bellas y jóvenes, también le otorga al cuerpo sensaciones importantes a la hora de tomar la vida con calma y serenidad muy necesario en los últimos años, donde el ritmo de la vida se ha acelerado exponencialmente.

Tal como reseña el portal La Verdad Noticias, las rosas son esenciales a la hora de regalarle al cuerpo una sustancia regenerativa, desinflamatoria y apacible, que al final se va a ver muy latente en una piel tersa y una sonrisa que denotará mucho descanso y tranquilidad en aquella persona que la usa de la forma adecuada, especialmente en las noches.

El secreto de todo está en sus pétalos, que contienen una gran cantidad de vitamina C y antioxidantes que repercuten directamente en la piel, convirtiendo a esta flor en un elemento antienvejecimiento por excelencia. Además, su efecto antiinflamatorio también ayuda a que la piel no esté tensa y por ende no tenga heridas y finalmente también ayuda a reducir el enrojecimiento, que a veces se puede presentar por irritaciones frente a algunas partículas del medioambiente.

Pétalos de rosa. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Pero, ¿cómo usar los pétalos de rosas para el bienestar de la piel y el cuerpo? La respuesta es tan simple como fantástica, pues está al alcance de cualquier persona y no implica invertir una gran suma de dinero. Se trata del agua de rosas, que se logra de forma fácil y segura a través de un proceso simple de ebullición que da como resultado una infusión tradicional.

Para lograr una agua de rosas perfecta para ingerir se necesita un litro de agua, 650 gramos de pétalos de rosas, una astilla de canela y endulzante al gusto. Lo primero que se debe hacer es poner a hervir el agua a fuego medio con la canela (que es opcional) y al momento en que logre su punto de ebullición, se van a añadir los pétalos, tratando de que queden repartidos en todo el recipiente.

Es importante que se revuelva lentamente durante cinco minutos para que los pétalos suelten toda su sustancia y cuando haya pasado este tiempo, se baja el fuego lo más que se pueda y se tapa el recipiente, dejando hervir unos 10 minutos adicionales.

Esta bebida es importante consumirla de noche y la razón es muy precisa. Al momento de estar dispuestos a dormir, el agua de rosas va a generar una sensación de descanso, relajación y su aroma será una terapia beneficiosa para el olfato, pues le enviará señales de calma y serenidad al cerebro que las replicará durante las primeras horas de sueño. Por eso es importante tomar la infusión en horas nocturnas.

Agua de rosas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Si se va a consumir caliente en forma de té, se le puede añadir el endulzante al gusto. Por el contrario, si se desea tomar frío, hay que esperar que la infusión llegue a temperatura ambiente para luego servir en un vaso con hielo y disfrutar de una bebida refrescante.