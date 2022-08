La infusión que ayuda a adelgazar y elimina los líquidos retenidos

Mantener un peso saludable es una de las mejores estrategias para evitar complicaciones de salud. Si bien para algunas personas es un tema estético, para otras es la manera más indicada de prevenir enfermedades.

Para adelgazar se puede recurrir a muchos trucos como realizar ayunos intermitentes, dejar de consumir productos ricos en grasas y calorías y evitar picar entre comidas. No obstante, no siempre los resultados son los esperados.

Para los expertos, la mejor fórmula para controlar el peso es llevar una dieta saludable y realizar ejercicio de forma regular. Cuando una persona decide adoptar un nuevo estilo de alimentación que promueva la pérdida de peso, en lo primero que tiene que pensar es en reducir la ingesta de calorías.

No obstante, para los especialistas del instituto de investigaciones Mayo Clinic, bajar las calorías no tiene por qué significar renunciar al sabor, a la satisfacción, ni a la facilidad para preparar las comidas.

Frente a este tema, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, de Estados Unidos, asegura que las dietas no son la mejor manera de perder peso de manera permanente, pues si bien es posible que inicialmente funcionen, lo cierto es que puede ocurrir que a largo plazo los resultados no se mantengan. Por esta razón, la ingesta permanente de una dieta equilibrada y la práctica de actividad física es lo que permite no solo alcanzar el objetivo, sino mantenerlo.

Complementario a la alimentación saludable se puede recurrir a la ingesta de algunos remedios caseros que no solo ofrecen propiedades favorables para adelgazar, sino que ayudan a eliminar la retención de líquidos que hace que las personas se vean o se sientan inflamadas e incluso, subidas de peso.

Una de estas alternativas es la infusión de cola de caballo, una planta que destaca por su contenido de flavonoides, fitoesteroles, vitaminas y minerales. También contiene ácido salicílico, ácido cafeico y otras sustancias que le confieren propiedades diuréticas y antiinflamatorias, asegura un artículo del portal mejor con Salud, escrito por Daniela Echeverri Castro.

Al ofrecer bondades diuréticas es recomendada para combatir la retención de líquidos, un trastorno implicado en el aumento de volumen del cuerpo.

Para preparar la infusión de esta planta se requiere de una cucharadita de cola de caballo seca y una taza de agua. Se adiciona la planta al agua hirviendo. Se tapa la bebida, se deja reposar durante 10 minutos, se cuela y estará lista para consumir. La recomendación es beberla máximo tres veces al día.

Otra forma de preparar la cola de caballo en infusión es mezclándola con té verde, que también ofrece propiedades para perder peso. Se utiliza una taza de agua, una cucharadita de té verde y media cucharada de cola de caballo seca.

Se pone a hervir el agua y cuando alcance su punto de ebullición, se agregan los ingredientes. Se disminuye el fuego al mínimo y se deja durante cinco minutos. Finalmente, se deja que repose a temperatura ambiente y se cuela. Se ingiere la infusión a media mañana y si se quiere se repite su consumo en la tarde. El consejo, según Mejor con Salud, es nunca consumir más de tres tazas al día.

Otra opción

El té de jengibre con piña es otra alternativa para adelgazar, gracias a que aumenta el metabolismo, ayudando al organismo a quemar más calorías, produce sensación de saciedad y ayuda a mejorar el funcionamiento intestinal, debido a que es rico en fibras, asegura una publicación del portal de salud Tua Saúde.

Para elaborar esta bebida se requiere de la cáscara de media piña, la cáscara de una naranja, una cucharada de jengibre y una de carqueja. Se agrega a un litro de agua la concha de la piña y de naranja y la cucharada de jengibre y se deja hervir por tres minutos. Después se retira del fuego y se agrega la cucharada de carqueja. Se tapa y se deja reposar durante cinco minutos, se cuela y se bebe de manera inmediata.