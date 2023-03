La planta que ayuda a aliviar los síntomas de la acidez estomacal y pesadez

La preparación de remedios naturales es una práctica popular que muchas personas realizan. Aunque existen diversas recetas para ayudar a tratar diferentes afecciones se debe tener precaución, pues pueden tener efectos diferentes en cada organismo. La recomendación es consultar primero con un doctor antes de recurrir a estas alternativas.

Por ejemplo, Mejor con Salud, portal especializado en salud y cuidado personal, destaca dentro de los beneficios del jengibre sus efectos positivos para combatir la acidez estomacal y la pesadez.

Las bebidas de jengibre son utilizadas para tratar diferentes afecciones. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“El jengibre se utiliza en la medicina natural para aliviar las afecciones en los intestinos. Asimismo, se cree que favorecería la digestión y evitaría síntomas como la acidez o la pesadez”.

Esta planta también es favorable para aquellas personas que tienen otras afecciones intestinales.

“Además, gracias a sus propiedades antibacterianas podría servir para combatir problemas intestinales producidos por una alteración en la flora. No obstante, no existen datos 100% concluyentes que avalen su eficacia”, agrega el portal web.

La acidez estomacal es una sensación de ardor en el pecho o la garganta. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Para aprovechar sus beneficios, Mejor con Salud recomienda preparar una infusión con jengibre para ayudar a aliviar los síntomas de la acidez y la pesadez estomacal. Cabe aclarar que este tipo de bebidas no reemplazan un tratamiento médico. Lo ideal es consultar con un doctor antes de consumirlas.

Ingredientes

1 cucharada de raíz de jengibre rallada (10 g)

1 taza de agua (250 ml)

Procedimiento

Poner a hervir el agua. Cuando llegue a su punto de ebullición, agregar la raíz de jengibre. Tapar y dejar por tres minutos. Luego de este tiempo, apagar y esperar varios minutos para colarlo. Colarlo y servir. Ingerir media hora antes de la comida. En caso de que los síntomas empeoren se debe suspender el consumo y consultar a un doctor.

Es importante consultar con un médico para tratar cualquier tipo de afección antes de recurrir a otras alternativas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Acidez estomacal

La acidez estomacal es una sensación de ardor en el pecho o en la garganta. Según explican los expertos de Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, esto ocurre porque el ácido del estómago regresa al esófago.

“El embarazo, algunos alimentos, las bebidas alcohólicas y algunas medicinas pueden provocar acidez. El tratamiento de la acidez es importante porque, con el transcurso del tiempo, el reflujo puede dañar el esófago. Las medicinas sin receta médica pueden ayudar. Si la acidez persiste, es posible que necesite medicinas con receta médica o una cirugía”, detalla la Biblioteca.

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señala los síntomas comunes de la acidez estomacal:

Dolor urente en el pecho que, por lo general, aparece después de comer y puede producirse de noche.

Dolor que empeora al estar recostado o inclinado.

Gusto amargo o ácido en la boca.

Enfermedad por reflujo gastroesofágico

Esta afección sucede cuando un músculo al final del esófago no se cierra adecuadamente, permitiendo que el contenido del estómago pueda regresarse, hacer reflujo hacia el esófago y cause irritación, explica Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Esta afección provoca una sensación de ardor en el pecho o la garganta, la cual también es conocida como acidez. Cuando este síntoma se presenta más de una o dos veces a la semana, se debe consultar al médico para iniciar un tratamiento. Otra de las señales de esta enfermedad incluyen tos seca, dificultad para tragar o síntomas de asma.

La Biblioteca señala algunos de los factores que aumentan el riesgo de sufrirla: