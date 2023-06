La poderosa fruta que ayuda a evitar la formación de coágulos

Este superalimento contienen fibra, fósforo, hierro, sodio, magnesio, agua, calcio, cobre, cinc, selenio, vitaminas A, C, B1, B2 y niacina.

La circulación sanguínea es elemental para el correcto funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, los coágulos pequeños forman una masa que se forma cuando las plaquetas, proteínas y células de la sangre se pegan entre sí. De este modo, los coágulos de sangre se pueden formar o viajar a los vasos sanguíneos de las extremidades, los pulmones, el cerebro, el corazón y los riñones.

Según Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, “cuando se lastima, su cuerpo forma un coágulo de sangre para detener el sangrado. Una vez que se detiene el sangrado y se produce la curación, en general, su cuerpo descompone y elimina el coágulo de sangre. Pero, a veces, se forman coágulos de sangre donde no deberían, su cuerpo produce demasiados coágulos o coágulos anormales; o no se descomponen como deberían. Estos coágulos de sangre pueden ser peligrosos y causar otros problemas de salud”.

Los tipos de problemas que pueden causar los coágulos de sangre

La trombosis venosa profunda: se trata de un coágulo de sangre en una vena profunda que se puede ubicar en la parte inferior de la pierna, el muslo o la pelvis. Este puede bloquear una vena y dañar su pierna.

Embolia pulmonar: “cuando un trombo en una vena se desprende y viaja por el torrente sanguíneo hasta los pulmones. Puede dañar sus pulmones y evitar que otros órganos reciban suficiente oxígeno”, explica Medline Plus.

Cuando existe una mala circulación sanguínea se ven síntomas como piel reseca y hormigueo. - Foto: Getty Images

La trombosis de senos venosos cerebrales: este es un tipo de coágulo de sangre poco común en los senos venosos del cerebro. Específicamente, la trombosis venosa cerebral bloquea el drenaje de sangre y puede causar un accidente cerebrovascular hemorrágico

Los coágulos de sangre en otras partes del cuerpo pueden causar problemas como un accidente cerebrovascular isquémico, un ataque cardíaco, problemas en los riñones, insuficiencia renal y problemas durante el embarazo.

Para evitar la formación de estos coágulos de sangre, es fundamental tener buenos hábitos de vida, lo que implica una alimentación saludable y una buena actividad física. Así las cosas, el portal web Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja destaca la importancia de consumir frutas como las ciruelas pasas, un fruto que posee más propiedades nutritivas que aumentan debido a que el proceso de secado y hace que el agua disminuya y se concentren más los componentes naturales.

Asimismo, su contenido de cobre, ayuda a reducir el riesgo de formación de coágulos en la sangre y su contenido en boro, ayuda a las mujeres posmenopáusicas a retener estrógenos, hormona necesaria para la absorción del calcio. El portal web La Razón señaló que “al igual que las ciruelas frescas, las ciruelas pasas poseen muy poca grasa y tienen un gran poder calórico por los hidratos de carbono que proporcionan energía mucho más aprovechable”.

Las ciruelas pasas ofrecen diversos beneficios al organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Las propiedades nutritivas de la ciruela pasa, son enormes. Está comprobado que contiene más compuestos antioxidantes que, por ejemplo, las uvas pasas, arándanos, moras, fresas, ciruelas frescas, naranjas, uvas negras, cerezas, kiwis y pomelos”, señala el portal en mención.

Este alimento contienen fibra, fósforo, hierro, sodio, magnesio, agua, calcio, cobre, cinc, selenio, vitaminas A, C, B1, B2 y Niacina. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La vitamina que se debe consumir para prevenir la formación de coágulos en la sangre

la Vitamina K es de vital importancia, porque sin ella, la sangre no se solidificaría (coagularía), según Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. En otras palabras, la vitamina K se debe consumir para prevenir la formación de coágulos en la sangre.

“La vitamina K es necesaria para sintetizar las proteínas que ayudan a controlar el sangrado (factores de coagulación), importantes para la coagulación sanguínea, previniendo hemorragias, favoreciendo la curación de heridas y la cicatrización”, explicó el portal portugués.

Ahora bien, la cantidad de vitamina K necesaria depende de la edad y el sexo y las recomendaciones promedio diarias de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) son: