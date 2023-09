La poderosa infusión que puede ayudar a eliminar los gases

Las infusiones son esas bebidas con las que se pueden aliviar numerosas problemáticas relacionadas con la salud. Aunque no son milagrosas, sí tiene propiedades que ayudan en diversas situaciones del organismo.

Unas de las afecciones que las hacen más famosas y recurrentes son sin lugar a dudas las relacionadas con el sistema digestivo. De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases “el aparato digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, también llamado tracto digestivo, y el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano”.