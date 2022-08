La técnica coreana para eliminar las arrugas: así se realiza

Con el paso de los años, el colágeno, la proteína encargada de brindar elasticidad y tensión a la piel, disminuye en el organismo. Esto permite la aparición de las arrugas, que son líneas y pliegues que se forman en la piel. En algunos casos pueden volverse grietas o surcos profundos.

“Las arrugas generalmente no son motivo de preocupación, a menos que aparezcan a una edad temprana. Consulte con su proveedor de atención médica si cree que su piel se está arrugando más rápido de lo normal para alguien de su edad o si le gustaría considerar tratamientos cosméticos para las arrugas normales del envejecimiento. Un especialista en la piel (dermatólogo) o un cirujano plástico puede discutir opciones de tratamiento quirúrgicas y no quirúrgicas con usted”, explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Muchas personas recurren a productos cosméticos, cirugías y tratamientos para mejorar la apariencia de la piel. Aunque las arrugas son parte del proceso natural del envejecimiento, para algunos puede ser un problema para su aspecto.

Es importante tener hábitos saludables para lucir una piel sana, como lo es la rutina diaria de cuidado de la piel. El sitio web Clara señala tres principios básicos que destacan a la técnica o ritual Saho, una rutina de cuidado facial que está basada en la ceremonia japonesa del té. A continuación los pasos que se deben realizar para cuidar a piel:

Doble limpieza: limpiar el rostro es un factor importante para lucir una piel joven. En esta técnica se realizan dos pasos con dos productos diferentes. En primer lugar se aplica un limpiador con base oleosa y luego un jabón que sea de espuma. Doble hidratación: en la primera etapa se aplica un producto acuoso para que pueda potenciar los efectos del que se aplique después. Luego, se aplica una crema hidratante para el contorno de ojos o un tratamiento para las manchas, etc. Doble aplicación: para aplicar los productos en el rostro se pone primero una cantidad en las manos, se frota en el rostro y se realiza un movimiento circular. Luego, se hacen presiones suaves en el rostro, dando pequeños toques.

Mascarilla coreana

El portal web Panorama destaca una mascarilla casera coreana para incluir en la rutina de skin care. Se necesitan los siguientes ingredientes:

2 tazas de agua.

1 taza de arroz.

Procedimiento

En una olla agregar el agua y el arroz. Calentar por 30 minutos. Luego de este tiempo, colar. Esperar a que esté a una temperatura ambiente. Aplicar el líquido en el rostro, incluyendo escote también. Dejar actuar por 40 minutos. Enjuagar con agua tibia.

¿Cómo cuidar la piel?

En primer lugar, es fundamental limpiarse el rostro antes de dormir. Muchas personas cometen el error de acostarse sin retirar el maquillaje. Este hábito contribuye a que la piel esté deshidratada y flácida.

“La piel perderá luminosidad al no eliminar todos los residuos de la piel. El maquillaje es el responsable de la pérdida de nutrición, haciendo que esta luzca más apagada y pierda frescor e hidratación”, señala Garnier, marca especializada en salud cutánea.

En segundo lugar, la piel debe ser protegida de la exposición solar. Algunos tienen por costumbre broncearse, ya sea naturalmente o acudiendo a centros donde se brindan servicios de máquinas bronceadoras.

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, menciona que “El bronceado bajo el sol o con una lámpara solar puede dar una modesta protección a aquellos que se pueden broncear bien. Pero la protección que da no se acerca a la derivada del uso de un protector solar. La cuestión más importante es que cualquier cambio en el color de la piel por el bronceado es un signo de daño por la radiación ultravioleta (UV). La exposición repetida a la radiación UV, ya sea del sol o de una cama de bronceado, aumenta el riesgo de envejecimiento prematuro de la piel y de cáncer de piel”.

En tercer lugar, se deben evitar hábitos poco saludables como fumar. Esta práctica contribuye a la aparición de arrugas prematuras y líneas de expresión; además de que puede causar graves afectaciones de la salud como desarrollar cáncer.