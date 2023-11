La Tierra se quedará sin oxígeno: esta será la fecha

De acuerdo con las investigaciones, este caso no sería tan descabellado como parece ser; de hecho, no se descarta la idea de que, en algún momento de la existencia humana, el elemento de vida no esté presente. En efecto, se argumenta que si la Tierra llega a experimentar sequías donde el agua es casi que una ilusión, por causa del calentamiento global, gases como el metano se elevan y, en consecuencia, la cantidad de oxígeno disminuye.