La verdura que regula los niveles de colesterol y ayuda a limpiar las arterias

Causas del colesterol alto

“Si estos cambios en el estilo de vida no son suficientes, es posible que también deba tomar medicamentos. Hay varios tipos de medicamentos disponibles para reducir el colesterol. Si toma medicamentos para reducir el colesterol, aún debe continuar con los cambios en el estilo de vida ”, anota el servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Verduras para cuidar los niveles de colesterol

Agua de avena con canela para reducir el colesterol malo y bajar los triglicéridos

Los beneficios de consumir agua de avena con canela

Algunos remedios han sido asociados tradicionalmente al control del colesterol y triglicéridos en el organismo. No obstante, en vista de que no cuentan con respaldo científico, su efectividad no está garantizada a plenitud.