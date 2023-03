La vitamina que ayuda a mejorar la memoria y a combatir la demencia y el alzhéimer

La memoria es una función fundamental del Sistema Nervioso Central y es determinante en la vida de todo ser humano, pues permite almacenar y luego recordar información.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos explica que hay memoria de corto y largo plazo. La primera guarda información por unos pocos segundos o minutos; y, la segunda, conserva los datos por un período más largo.

Al igual que sucede con el resto del organismo, la alimentación es clave y no solo para cuidar la salud del cerebro, en general, sino para conservar la memoria. La dieta debe ser balanceada y equilibrada, acompañada de la práctica regular de ejercicio físico.

En ese marco, la ingesta de productos que contengan determinadas vitaminas es determinante, pues varias de ellas cumplen un rol importante en el cuidado de la salud mental. Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, en su libro This is your brain on food, la vitamina B, que en realidad son varias, es la que mayores beneficios le brinda al cerebro.

En esta línea, el instituto de investigación Mayo Clinic asegura que la B-12, por ejemplo, juega un papel importante en la producción de sustancias químicas determinantes para el cerebro. En general, los especialistas aseguran que algunos de estos nutrientes son clave para la salud del sistema nervioso central y periférico. Un artículo publicado en el medio digital Business Insider precisa que a las B12, B1 y B6 se les conoce como neurotrópicas.

Importancia de la vitamina B12

La citada fuente indica que en el caso específico de la B12, es un nutriente que ayuda a formar mielina, que es una protección que envuelve los nervios y la cual les permite enviar impulsos eléctricos a otros nervios de manera rápida y eficaz. Esta vitamina también desempeña un papel importante en la creación de nuevos nervios y en la reparación de los mismos después de una lesión.

Esta vitamina es clave en el buen funcionamiento del sistema nervioso, precisa una publicación del portal Saber Vivir de España. La cobalamina como también se le llama, cumple con otra función importante y es que contribuye a descomponer la homocisteína, una proteína que aumenta el riesgo de demencia.

Información del portal Hipocampo, que cuenta con el aval científico de la Sociedad española de Neurología, asegura que es posible que el déficit de vitamina B12 provoque trastornos cognitivos y la enfermedad de Alzheimer. Por esta razón su ingesta es determinante y se puede obtener de alimentos como las vísceras, los mariscos, la carne de res, carne de aves, huevos, leche y otros productos lácteos, así como de cereales fortificados y levaduras nutricionales para el desayuno.

La vitamina B9 es clave para la salud de las neuronas y los neurotransmisores que facilitan la comunicación entre ellas. Unos niveles bajos de ácido fólico se relacionan con un estado de ánimo bajo.

La vitamina B6, por su parte, dicen los expertos, posee un efecto protector a nivel cerebral, sobre todo en procesos isquémicos, tóxicos o contusiones craneales. Su acción protectora se manifiesta especialmente en el hipocampo y por ello tiene gran importancia para mantener la memoria. Es necesaria para el correcto funcionamiento de los azúcares, las grasas y las proteínas del cuerpo, así como para el desarrollo del cerebro y los nervios.

“El déficit de esta vitamina, conjuntamente con una reducción de la vitamina B12 y la B9, provocan un rápido deterioro cognitivo, mientras que la ingesta adecuada de ambas mejora la reserva cognitiva. Existe evidencia de que su deficiencia aumenta la concentración sanguínea de la homocisteína, que sería la responsable de los déficits enzimáticos y del déficit cognitivo asociado”, precisa la mencionada fuente.

En términos generales, los niveles bajos o la ausencia de algunas vitaminas del grupo B generan la pérdida de la acción protectora antioxidante que las mismas aportan. También interfieren en la actividad de la glucosa, los lípidos y los fosfolipidos, repercutiendo negativamente en la actividad mitocondrial, en la acción de los neurotransmisores y en el funcionamiento sináptico. Así las cosas, la vitamina B es determinante para cuidar la salud del cerebro, preservar la memoria y evitar padecimientos como la demencia.