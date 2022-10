La vitamina que ayuda a regenerar el cerebro y mejorar la memoria

Las vitaminas hidrosolubles (C y las vitaminas del complejo B, como la B6, la B12, la niacina, la riboflavina y el ácido fólico) se disuelven en agua y el cuerpo no puede almacenar este tipo de vitaminas. Cualquier parte de las vitaminas C o B que no use el cuerpo viaja por el torrente sanguíneo y se acaba eliminando (principalmente a través de la orina). Por lo tanto, se necesita ir incorporando esas vitaminas cada día.