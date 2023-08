La vitamina que falta cuando se siente fatiga todo el tiempo

El cuerpo humano se caracteriza por ser una máquina de precisión, motivo por el cual se necesita de una gran cantidad de energía. No obstante, las personas sedentarias están sujetas a generar cansancio y fatiga.

Sin embargo, si se necesita de un impulso extra, las personas pueden recurrir a las vitaminas, entre ellas la B2, B5, B6, B12 y C. Es importante mencionar que los requerimientos vitamínicos varían según la edad, el sexo y las determinadas actividades. El magnesio y el hierro permite la disminución del cansancio y la fatiga.

Si hay algo que no se puede cambiar en esta vida es el paso del tiempo. Por más que se quiera este avanza y no hay forma que detenerlo. Lo único que se puede hacer es disfrutar y vivir cada segundo y saber que no se puede volver atrás.