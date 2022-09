Las bebidas estimulantes que ayudan a quitar el sueño

La hora de almuerzo puede estar dividida en dos tiempos: uno para dormir y otro para descansar; este consejo es empleado de manera frecuente por las personas que no logran dormir bien, durante la noche; además, también se puede emplear el tiempo de duración en el transporte público para dormir. La idea es no dormir más de 30 minutos para que no se altere el tiempo que se necesita para realizar las otras actividades.