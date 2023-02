Las bebidas que se consumen a diario que evitan la asimilación correcta de vitaminas

Las vitaminas son sustancias necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normales de las personas, según información de Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Su ingesta regular es determinante pues cada una de ellas cumple con funciones que resultan claves para el organismo. La citada fuente asegura que las deficiencias vitamínicas en ocasiones causan problemas de salud. El hecho de no consumir suficiente cantidad de frutas, verduras, legumbres, lentejas, granos integrales y productos lácteos enriquecidos puede incrementar la posibilidad de presentar problemas de salud, como enfermedad cardíaca, cáncer y osteoporosis.

Cuando falta una o más de las vitaminas esenciales en los niveles recomendados en la sangre, se conoce como avitaminosis. El trastorno generalmente es provocado por una alimentación con bajo contenido de estas sustancias.

Las vitaminas esenciales se encuentran principalmente en los alimentos y son clave para cuidar la salud del organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuáles son las esenciales?

Las vitaminas pueden ser liposolubles e hidrosolubles. Las primeras se almacenan en el hígado, el tejido graso y los músculos y son la A, D, E y K. En tanto que las segundas no se acumulan en el cuerpo e incluyen la vitamina C y todas las del grupo B, según Medline Plus.

Su consumo es determinante, pero hay alimentos que impiden que el cuerpo las asimile de manera correcta. Según información de Vitónica, publicación de noticias sobre fitness, uno de los principales inhibidores de las vitaminas es el tabaco.

El consumo de este producto dificulta la absorción de la vitamina C y los betacarotenos, por lo que el sistema inmunológico queda muy expuesto y el organismo frágil al desarrollo de infecciones o virus.

Lo propio sucede con el alcohol si se consume en exceso, ya que inhibe la absorción de las vitaminas del grupo B y la C. Esto puede ocasionar desequilibrios en el cuerpo y generar cansancio, fatiga, debilidad muscular e irritación, entre muchos otros inconvenientes de salud.

Té y café

De acuerdo con Vitónica, también hay dos bebidas que intervienen negativamente en la forma como el cuerpo asimila las vitaminas. Se trata del té y el café, pues su ingesta en exceso hace que la vitamina A, el ácido fólico y la vitamina B12 no sean bien usadas por el organismo.

El consumo en exceso de café y el té pueden ocasionar problemas con la forma en que el cuerpo asimila algunas vitaminas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Una de las desventajas que generan estos dos productos, si no se consumen con moderación, es que limitan la absorción del hierro. Además, puntualmente el abuso del café dificulta que el organismo asimile el calcio y acelera su eliminación.

Otras sustancias que afectan a las vitaminas son los medicamentos. “Algunos, como los antibióticos, inhiben la absorción de la vitamina B3, B6, B12 y el ácido fólico. Los anticonceptivos impiden la absorción de las vitaminas C, B6, B12 y el ácido fólico, así como los antiepilépticos que también influyen en el metabolismo de las vitaminas D, K y B12. Otros, como los laxantes, evitan la absorción de las vitaminas D, E y B12, con todos los perjuicios que esto supone para nuestro organismo”, precisa la mencionada fuente.

Consecuencias de la deficiencia de vitaminas

Si el cuerpo no recibe la cantidad de vitaminas indicadas puede exponerse a diferentes inconvenientes. Por ejemplo, cuando la D escasea es posible que cause dolor en los huesos y músculos y en los casos más graves generar osteomalacia, enfermedad que se manifiesta por la desmineralización ósea, según el portal de bienestar y salud Tua Saúde.

Cuando no hay suficiente vitamina C, esto se refleja en resfriados frecuentes, sangrados y manchas rojas en la piel. Si falta la vitamina A, se bajan las defensas causando infecciones, resfriados o gripas, piel y ojos secos, anemia y dificultad en la visión nocturna.

Cada una de las vitaminas esenciales cumple con funciones determinantes para el organismo. - Foto: Getty Images

Los niveles inadecuados de vitamina E originan alteraciones de algunos nervios del cuerpo, causando hormigueos en las extremidades, debilidad muscular y problemas de la visión.

Si la K no es suficiente puede disminuir la coagulación en la sangre, aumentando las posibilidades de tener hemorragias; mientras que la deficiencia de vitaminas del complejo B normalmente ocasiona irritación, cansancio, debilidad muscular, ansiedad, confusión, caída de cabello, insomnio y hasta pérdida de apetito.

Es importante tener claro que la cantidad de cada vitamina que necesitan las personas depende de la edad, el sexo y otros factores, como el embarazo y el estado de salud. Pero, la mejor manera de obtenerlas es consumir una dieta equilibrada que contenga una amplia variedad de frutas, verduras, productos lácteos enriquecidos, legumbres (fríjoles secos), lentejas y granos integrales, según Medline Plus.