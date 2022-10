Las personas que roncan podrían tener más riesgo de sufrir estas graves enfermedades

Roncar es una acción a la que no se le presta en muchas ocasiones atención y se sustenta como resultado de una mala postura mientras se duerme; sin embargo, entidades como la Clínica Mayo explican que puede estar asociado con enfermedades crónicas.

Tal y como lo señala, los ronquidos “son el sonido ronco o fuerte que se produce cuando el aire pasa por los tejidos relajados de la garganta y hace que estos vibren mientras respiras”.

El nombre médico que adopta roncar es Apnea Obstructiva del Sueño (AOS). Sin embargo, no significa que con el hecho de roncar se padezca de este trastorno, ya que esto sucede si se relacionan con los siguientes signos como:

Cefaleas en la mañana.

Somnolencia en el día.

Insomnio o alteraciones del sueño.

Presión arterial elevada.

Dolores en el pecho.

Sensación de ahogo.

Tanto los senos paranasales como la boca se encuentran relacionados con los ronquidos, ya que “tener un paladar blando, bajo y grueso puede estrechar las vías respiratorias”, precisa la Clínica Mayo.

Los factores que causan ronquidos

Varios son los aspectos que influyen para que una persona ronque, entre los que se encuentran:

La entidad de salud e investigación americana argumenta que cuando se bebe antes de dormir, los músculos se relajan y se reducen “las defensas contra la obstrucción de las vías respiratorias”.

Foto referencia sobre alcohol. - Foto: Getty Images

No dormir: esta actividad es muy importante para la salud del cuerpo, ya que en ella el cerebro se renueva y el cuerpo se recupera de las experiencias del día, por lo que no dormir las horas adecuadas puede ser un aspecto fundamental en la aparición de ronquidos.

Una incorrecta postura: como se mencionó en un principio, en la mayoría de los casos, se ha dicho que los ronquidos provienen de dormir de manera inadecuada, por lo que dormir boca arriba influye en ello. Tal y como se indicó, la estructura de la boca y las fosas nasales inciden en ello.

El cuerpo debe descansar por lo mínimo seis horas, según la OMS. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Las enfermedades asociadas con el ronquido

La entidad explica que varias son las afecciones, entre las que se encuentran:

Presión arterial alta: es la “fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de tus arterias”, que puede traer complicaciones sobre el corazón. Es de mencionar que esta afección también se denomina hipertensión y los síntomas no los perciben aquellos que la presentan, por lo que puede ser aún más peligrosa por lo silenciosa que es.

Accidente cerebrovascular: la Biblioteca Nacional Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, lo define como la falta de sangre que recibe una parte del cerebro. Es de tal gravedad que las células del cerebro mueren por la falta de oxígeno y nutrientes que no recibe.

La importancia del sueño REM

De acuerdo con el portal Tua Saúde, el sueño REM es una etapa que tiene como particularidad el movimiento ocular rápido, movimientos musculares no voluntarios y latidos del corazón apresurados, entre otras actividades. El portal señala que es importante esta fase porque es allí que se procesan los recuerdos, los conocimientos y hasta las experiencias.

Durante el sueño una persona transita por varias fases, desde la más leve hasta la más profunda, llegando al sueño REM. El portal señala la importancia de conservar o cambiar hábitos a la hora de dormir para poder llegar a esta fase plenamente. Cabe destacar que no todas las personas la alcanzan; por ejemplo, el no consumo de cafeína, de alcohol, el no uso del celular minutos antes de ir a dormir y un ambiente totalmente oscuro para que la melatonina cumpla su función, pueden ser favorables para el descanso del cuerpo.