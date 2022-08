El dolor de rodilla es un síntoma común en personas de todas las edades que puede comenzar repentinamente, a menudo después de una lesión o de ejercicio, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explica que la ubicación e intensidad del dolor de rodilla puede variar según la causa del problema, pero los signos y síntomas que a veces acompañan el dolor de rodilla son:

Inflamación y rigidez.

Enrojecimiento y temperatura al tacto.

Debilidad o inestabilidad.

Sonidos de chasquidos o crujidos.

Incapacidad de enderezar completamente la rodilla.

Así las cosas, la Universidad Autónoma de Puebla reveló que las plantas que alivian el dolor de rodilla son:

Linaza: Tiene un alto contenido de omega 3, lo cual es ideal para reducir las inflamaciones. “Para obtener un mayor resultado de todos estos beneficios, se recomienda preferir la linaza dorada sobre la marrón, ya que son más ricas en nutrientes, especialmente en omega 3″, señaló el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde.

Romero: Posee propiedades antioxidantes, antisépticas, antiespasmódicas, entre otras, pero no se aconseja su consumo en madres durante la gestación, sobre todo en el primer trimestre. Igualmente, está contraindicado para las mujeres en etapa de lactancia o niños menores de seis años. Asimismo, no es recomendable para pacientes de cálculos biliares.

Jengibre: Contiene gingerol, su principal componente bioactivo, cuyos efectos son antiinflamatorios y antioxidantes.

Cúrcuma: “Los compuestos de la cúrcuma le otorgan grandes propiedades medicinales a esta especia. Sus aceites volátiles (turmerone, atlantone y zingiberene), proteínas, resinas y azúcares, también contribuyen a su poder sanador. Además, para completar su perfil de ‘reina de las especias’, contiene fibra dietética; vitaminas C, E y K; niacina; sodio; calcio; potasio; cobre; magnesio; hierro, y zinc”, según explicó el grupo Sanitas en España.

Cola de caballo: es rica en minerales como calcio, fósforo y magnesio, que son minerales fundamentales para fortalecer, aumentar la resistencia y mantener la salud de los huesos, de acuerdo con el portal portugués, pero puede producir varios efectos secundarios, principalmente cuando la planta se consume en cantidades excesivas o durante más de una semana.

De todos modos, antes de consumir algún alimento, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Por su parte, la biblioteca señaló que si el dolor de rodilla acaba de comenzar y no es grave, se puede:

Descansar y evitar actividades que causan el dolor.

Evitar poner peso en la rodilla.

Aplicar hielo. Primero cada hora durante 15 minutos. Después del primer día, aplicar al menos cuatro veces por día y cubrir la rodilla con una toalla antes de aplicar hielo, pero es importante no dormir mientras se aplica el hielo, pues dejarlo allí demasiado tiempo podría ocasionar una quemadura por frío.

Mantener la rodilla elevada en la medida de lo posible para reducir la hinchazón.

El dolor de rodilla también puede empezar como una molestia leve y luego empeorar poco a poco. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Usar un vendaje elástico o mangas elásticas, las cuales se pueden comprar en la mayoría de las farmacias. Esto puede reducir la hinchazón y brindar apoyo.

Dormir con una almohada por debajo o entre las rodillas.

No obstante, es fundamental consultar a un médico cuando no se pueda soportar peso en la rodilla o se sienta como si la rodilla estuviese inestable o por salirse; cuando se tenga una marcada hinchazón en la rodilla; cuando no se pueda extender o flexionar completamente la rodilla; cuando se vea una deformidad evidente en la pierna o la rodilla; cuando se tenga fiebre, además de enrojecimiento, dolor e hinchazón en la rodilla, y cuando se tenga dolor fuerte en la rodilla que se relaciona con una lesión.