Las verduras que no deberían consumirse si se padece de alguna enfermedad en el hígado

Eva Rodríguez, dietista-nutricionista del Hospital HM Delf, en diálogo con La Vanguardia hace énfasis en la importancia de recordar que no hay ninguna bebida alcohólica que traiga beneficios positivos para la salud. “No hay alcohol bueno ni existen bebidas alcohólicas sanas, ni siquiera menos perjudiciales”. Consciente de que “esta respuesta no es del agrado de muchos”, destacó la profesional.