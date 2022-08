LOOP SUMMIT: el Dr. Carlos Jaramillo revela de qué se trata

El próximo fin de semana, específicamente, el 20 de agosto, llega a Bogotá la cuarta versión del ‘LOOP SUMMIT’ uno de los eventos más grandes de salud en Colombia, que busca acercar al público al mundo del bienestar con la idea de entender la ciencia detrás de los hábitos.

Este evento será liderado por el médico funcional Carlos Jaramillo y dictado por expertos, totalmente diseñado para entender que el bienestar y los hábitos no son una teoría. Por esta razón se abordarán 7 pilares fundamentales desde una visión holística entre la mente, el cuerpo y el alma: nutrición, ejercicio, sueño, meditación, relaciones, exposición a tóxicos y disciplina.

La buena noticia es que el público podrá recibir herramientas para generar cambios mentales, conexiones profundas, técnicas, y experiencias disruptivas para multiplicar el impacto positivo en la salud y expandir la consciencia hacia un camino de bienestar. Además, habrá entrada para el público en general.

Por eso, la revista SEMANA conversó con el Dr. Carlos Jaramillo, médico funcional y líder del evento.

SEMANA: ¿Cuál es el principal objetivo de esta edición del ‘LOOP SUMMIT’ ?

Dr. Carlos Jaramillo: Primero, como médico me di cuenta que lo más maravilloso que podía hacer por mis pacientes no era prescribirles algo, sino educarlos sobre sus hábitos y de ahí a saber que son dueños de su propia salud. Empecé a ver muchas transformaciones y dije qué pasa si podemos hacer un modelo donde podamos educar, no a los médicos, no a los nutricionistas, sino a la gente en herramientas sobre cómo volverse dueños de su propia salud.

Empezamos con un evento de 300 personas, luego de 500 y esta edición es un evento de 2800 personas. La idea principal del evento es que las personas aprendan de herramientas y cómo usarlas en pro de su salud.

SEMANA: ¿Quién va a estar en el evento?

DR. C.J: Va a estar el doctor el Dr. Ignacio Cuaranta, especialista en Psiquiatría clínica, que viene desde Argentina. El Dr. Jorge Carvajal que viene de España, médico creador de la Sintergética quien nos hablará de los “Hábitos para la felicidad”. También estará Mike Mutzel, quien hablará acerca de la “Actividad física, tu cuerpo como la mejor herramienta para la longevidad” y Viene Sara Mesa, desde Medellín, que hablará de consciencia, entre otros especialistas.

SEMANA: ¿Cómo será toda la dinámica del evento?

DR. CJ: Es un día entero de conferencias. De 7 de la mañana a 7 de la noche habrá conferencias. El público puede ir a todas, no necesitan anotarse a una en específico. La idea es que sea una jornada completa de bienestar.

Cada uno tiene su espacio y cada uno desde su experiencia. Y no hay nadie que vaya a tocar un solo tema, cada uno tiene un tema que se conecta con el otro. Es totalmente integrado.

SEMANA: ¿De qué se trata: " la alimentación como un método y no como una hipótesis?

DR. C.J: Es salir de la teoría y enfocarse más sobre el hecho de que hay diferentes caminos y cada persona puede elegir cuál es el camino que quiere tomar. Por ejemplo: hay gente que dice: lo único que funciona es la dieta Keto, o lo único que funciona es el vegetarianismo, o lo único que funciona es el paleo. Y hay gente que el paleo les sirve y hay gente que no.

Pero, hay algo que todas tienen en particular y es que tú te vuelvas dueño de tu nutrición y todas promueven un método donde se incluyen en la gran mayoría, alimentos naturales. Entonces, la alimentación natural, bien llevada y de manera científica, entendiéndola cómo la puedo aplicar, no es una hipótesis es un método. Un método donde el tuyo será distinto al mío.

SEMANA: ¿Puede Colombia ser un referente de alimentación saludable?

DR. CJ: Yo creo que en todo el país, hay buenas propuestas y en la región de Suramérica Colombia ha aportado bastante. Aunque pienso que es más una tendencia mundial, en cuanto a crear consciencia en la alimentación. Hay muchos países que están promoviendo el bienestar tanto en Latinoamérica como en otros.

SEMANA: ¿Qué tips le daría a la gente para empezar nuevos hábitos saludables?

DR. C.J: Primero, es siempre declararnos ignorantes. Siempre tener la mente abierta, saber que no sabemos nada, que todos estamos aprendiendo y que siempre tenemos que estar dispuestos a aprender.

Lo segundo, tener la mente dispuesta a que lo que hoy sé o creo que sé, mañana puede cambiar. Es decir, yo no tengo por que tener una etiqueta de “es que yo soy vegano y tengo que ser vegano toda la vida”, si mañana decido no serlo no pasa nada.

Y me parece fundamental, no creer en nada. No “tragar entero”. Por ejemplo, es que yo creo en tal doctor, en la modelo tal, o en la influencer tal, entonces yo hago eso a ciegas por que ellas lo hacen y les funciona. De pronto la empatía que tienes con alguien puede llevar a que le prestes atención a esa persona pero el siguiente paso es investigar, sabiendo que te vas a encontrar con gente que está a favor como en contra. Luego mirar qué de esto tiene más coherencia y ahí sí lo valida cada persona.

Entonces ya tienes: la confianza, la verificación científica y la verificación personal.

SEMANA: El evento tiene también un impacto social ¿de qué se trata?

DR. C.J: Tenemos tanto apoyo a comunidades como siembra de árboles. Además, el Movistar Arena cuenta con un edificio que tiene certificación de Carbono Neutro y el evento como tal está ya certificado como carbono neutro. Tenemos impacto social a las personas e impacto ecológico de lo que aportamos pero también de lo que no aportamos.