Los 10 hábitos de las personas exitosas todos los lunes

Después de haber descansado durante todo el domingo y dormir por horas, empezar la semana con toda la actitud puede ser algo tenue u oscuro. Sin embargo, el día lunes no solo significa comenzar con una nueva fecha, también es el inicio de retos y metas que se vinculan al éxito personal.

Muchos odian el lunes, pero lo que no saben es que para el éxito no hay ningún día malo; de hecho, el primer día de la semana es el conducto principal para alcanzarlo. Uno de los portales de interacción social que permite crear perfiles laborales y compartir experiencias es LinkedIn, allí se consignan varios hábitos que podrían incidir en este día.

Copiar o tratar de incorporar hábitos es algo que la mayoría de personas realizan en diferentes ámbitos. Para los expertos, un hábito es la unión entre la decisión de querer conseguir algo y el deseo de progresar. No obstante, existen pensamientos que se entrometen e impregnan en el objetivo diario y estos hacen que se pospongan las tareas.

En cualquier caso, existe el imaginario de alcanzar el éxito y por lo tanto trabajar por ello es una constante del diario vivir. Para Sir Francis Bacon, uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, “el requisito del éxito es la prontitud en las decisiones”.

En ese orden de ideas, tomar la iniciativa en un día crucial para la semana, como lo es el lunes, es una buena oportunidad para dar principio a grandes desafíos con uno que otro hábito.

Decálogo para empezar el lunes con éxito

Cada persona tiene su propia concepción de alcanzar el éxito, pues este concepto no representa lo mismo para los millones de habitantes del mundo. Aún así, existe una diferencia entre lo que implica empezar a cosechar una vida exitosa y lo que, probablemente, no es lo más aconsejable. En ese sentido, miles de sujetos buscan información para ser felices y prósperos; estos son diez tips de las cosas que harán mejor el éxito desde el lunes, según LinkedIn:

1. Madrugar: aunque parezca algo que implica esfuerzo, aprovechar el día desde muy temprano puede influir en el alcance del éxito. Médicos y especialistas dicen que el cuerpo necesita dormir entre siete u ocho horas, pero posponer el sueño y atrasar una madrugada no es lo más recomendable para iniciar la semana.

2. Hacer ejercicio: la actividad física no solo demanda esfuerzo corporal, también revitaliza la mente y el espíritu. Para una mejor circulación y conservar los reflejos, es mejor disparar algo de energía, dice el citado portal.

3. Leer algo: expertos en prácticas lectoras han llegado a determinar que cada persona lee desde sus propias experiencias y formas de habitar el mundo. Desde luego, leer algo nutre la mente, abre nuevos mundos y produce ganas por aprender algo más.

Leer es un práctica que incide en la concepción del entorno y la construcción y producción de sentidos, según académicos. - Foto: Getty Images

4. Desayunar fuerte: la alimentación es un factor que puede influir en el comportamiento emocional de las personas, según nutriólogos. Especialistas han comprobado que el desayuno es la comida más importante del día y por eso evitar que el estómago suene por el hambre conduce a concentrarse en los trabajos, de forma exitosa.

5. Llegar pronto al trabajo: la puntualidad es un arma de doble filo, ya que suele pasar que el tiempo juegue una mala jugada para llegar a los horarios establecidos de trabajo y estudio. Sin embargo, respirar y permitirse unos minutos de relajación, antes de salir de casa, puede repercutir en el trayecto.

Psicólogos han llegado a la conclusión que una persona impuntual es tóxica en su trabajo. - Foto: Getty Images

6. Saludar: un gesto simple, pero esencial. El citado portal menciona que cuando se demuestra energía y se contagia humor positivo todo parece tener arreglo.

7. Agendarse: aunque existe el término de las personas multitarea, psicólogos han llegado a la conclusión de que lo más óptimo es realizar cada tarea por completo y no dejarlas a medio terminar. Una agenda permite priorizar las tareas más importantes de las que pueden realizarse luego.

8. Aprender a decir no: por más vínculo afectivo que una persona tenga con alguien, en algún momento de la vida se debe decir no. Esto porque el día lunes suele ser complicado y comprometerse con los otros resulta ser una mala decisión.

9. Priorizar correos: con la llegada de la comunicación indirecta a través de los mensajes y correos, no todos cumplen el mismo objetivo y por eso es necesario iniciar el día sabiendo cuáles son los temas del día.

10. Confianza: expertos en comportamiento y actitud suelen mencionar que un hábito que no conduce a la felicidad es tratar de adoptar algunas acciones que no son propias para incorporarse a la sociedad. No obstante, el éxito está basado en confiar en sí mismo, creer que todo es posible y trabajar por ello, aunque sean proyectos a largo plazo.