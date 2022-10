Los alimentos que debe evitar cuando se tiene niveles altos de ácido úrico

El ácido úrico es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone las sustancias denominadas purinas, que también se encuentran en algunos alimentos y bebidas, tales como las anchoas, la caballa, los frijoles, las arvejas secas y la cerveza, según indica la Biblioteca Nacional de Medicina, Medline Plus.

Como tal, esta sustancia se disuelve en la sangre y viaja hacia los riñones. En ese proceso, el ácido úrico sale por medio de la orina. Sin embargo, cuando el cuerpo produce demasiado ácido úrico o no se elimina en las cantidades correctas, se puede padecer distintas afecciones, e incluso se puede alterar los niveles de esta sustancia en la sangre y provocar así la hiperuricemia.

De acuerdo con la Redacción Médica, las causas de la hiperuricemia hasta el momento son desconocidas. No obstante, existen distintas enfermedades o situaciones que se asocian con esta enfermedad, por ejemplo, la obesidad, enfermedades tumorales, la psoriasis y la enfermedad de Paget.

En la mayoría de las personas con esta afección se recomienda una dieta pobre en purinas y evitar situaciones que puedan contribuir al aumento de ácido úrico en sangre, como lo son el consumo de algunos medicamentos. Adicional a ello, si existen piedras en los riñones se aconseja beber al menos dos litros de líquidos al día.

En cuanto a los alimentos más recomendados para tratar esta afección, se aconseja consumir sopas como el caldo de verduras y consomés no grasos; pescados blancos, como la merluza, lenguado, gallo; aceite de oliva o girasol; leche desnatada; carnes blancas como el pollo y el pavo y ternera; cualquier bebida que no lleve alcohol ni exceso de azúcar; y una pieza de fruta al día, seleccionando solo aquellas que no tengan demasiada fructosa.

Así mismo, El Español da a conocer algunos alimentos específicos que ayudan a bajar rápidamente el ácido úrico, como lo son: las alcachofas, cebollas, calabazas, apio y zanahorias.

Alimentos prohibidos

Así como hay alimentos que ayudan a controlar los niveles de ácido úrico en sangre, también existen alimentos que no se aconsejan consumir. El Español da a conocer algunos de ellos:

Mariscos, tanto frescos como enlatados.

Pescados azules, como el salmón, el atún o las sardinas.

Carnes rojas como la ternera, el cerdo, el buey o el cordero.

Vísceras como el hígado, el corazón o los riñones.

Embutidos grasos como el chorizo o las salchichas.

No se debe abusar de las legumbres, ya sean frescas como los guisantes o secas como garbanzos, lentejas, etc.

Dentro de las verduras y hortalizas, deben evitarse los espárragos, los champiñones, las espinacas, los puerros y los tomates.

También deben limitarse al máximo las bebidas alcohólicas, la bollería industrial y los alimentos deshidratados como las sopas de sobre.

Quesos grasos y muy curados.

Algunos especialistas consideran que hay que eliminar el tomate de la dieta de las personas con hiperuricemia por su gran aporte en fructosa. No obstante, se puede consumir de manera moderada, sin necesidad de suprimirlo, pero sabiendo que se trata de una verdura con más fructosa que una fruta.