Los alimentos que no tienen fecha de caducidad

Es común que a las personas les pase que compran en el mercado determinados alimentos o productos y cuando los van a consumir estos se han vencido; es decir, ya no se pueden ingerir.

Generalmente, los productos tiene un rango de tiempo establecido en el que deben ser consumidos; sin embargo, hay productos que no se consumen con la misma frecuencia en determinados hogares y cuando se van a consumir ya se han vencido y no se tiene otra opción más que desecharlos.

En la actualidad hay miles de opciones al momento de consumir alimentos, pero, en su mayoría, sean naturales o procesados, no duran toda la vida. No obstante, en este mundo de caducidad, existen algunos alimentos que retan al tiempo y simplemente no se dañan.

Alimentos que duran hasta la eternidad

Sal

Este es uno de los productos que más se utiliza en la cocina, prácticamente para todo se necesita sal y es simplemente eterna. Esto se debe a que sus propiedades deshidratantes evitan el desarrollo de bacterias. Por ello, si esta se conserva en espacios libres de humedad y bien cerrada, perdurará toda la vida. Un ejemplo de sus capacidades es que esta es utilizada para conservar algunos otros alimentos.

Miel

Si se viaja en el tiempo, exactamente a la época de los faraones, hay registros del uso y consumo de este famoso dulce. Las abejas llevan siglos en el planeta y prueba de ellos es su deliciosa miel. Hoy en día se usa como endulzante o aderezo perfecto para los pancakes del desayuno, pero lo cierto es que hay jarrones de miel en la tumba de Tutankamón.

Cuando los arqueólogos descubrieron su tumba en 1922, notaron el paso del tiempo en todo lo que acompañó al regente en su tumba, excepto en la miel.

Vainilla

Es curioso pensar que alimentos que se consumen con mayor naturalidad han estado en el mundo mucho antes que los seres humanos; y seguirán estando aun cuando cada individuo parta de este plano terrenal. Entre esos productos se encuentra, el extracto de vainilla. Ese dulce sabor que tienen las tortas y algunas preparaciones de café, no se daña, debido a los componentes presentes entre el extracto de la orquídea y la destilación de alcohol, lo que indica, que esta deliciosa esencia no tiene fecha de caducidad.

El consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud - Foto: Getty Images

Vodka

Si una persona se quiere tomar un vodka que tiene en este momento en unos 50 años, lo podría hacer con la certeza de que sabrá exactamente igual. Al ser destilados con alto grado de licor, esta bebida no pierde sus propiedades cuando se embotellan; todo depende del lugar en el que se guarden y de que estén bien cerradas para que pueda conservarse sin que se altere su sabor e incluso aunque la fecha de vencimiento haya caducado.

Vinagre

Este complemento para hacer ensaladas no tiene fecha de vencimiento, pero sí una larga historia. Los primeros registros de este aparecen en la cocina del chef del emperador Tiberio del imperio romano. Es un derivado del alcohol y es combinado con ácidos, es decir, no se daña.