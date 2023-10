Los hábitos que ayudan a combatir el hígado graso

“La enfermedad de hígado graso no alcohólico (EHGNA) es la acumulación de grasa en el hígado que no es causada por consumir demasiado alcohol. Las personas que la presentan no tienen antecedentes de consumo excesivo de alcohol. La EHGNA está usualmente, pero no siempre, relacionada con el sobrepeso”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.