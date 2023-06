Los malos hábitos nocturnos que contribuyen al aumento de la barriga

Durante la noche, muchas personas tienden a adoptar ciertos hábitos que, sin darse cuenta, pueden contribuir al aumento de la barriga y afectar su salud en general. Según expertos en salud y nutrición, estas acciones pueden tener un impacto negativo en el metabolismo y el equilibrio energético del cuerpo, lo que resulta en un aumento de peso no deseado.

Consumo excesivo de alimentos ricos en calorías

Muchas personas tienden a comer en exceso durante la noche, especialmente alimentos con alto contenido calórico como snacks, comidas rápidas o alimentos procesados. Según la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, este exceso de calorías puede acumularse en forma de grasa abdominal, lo que contribuye al crecimiento de la barriga. Especialmente en las noches, ya que al dormir el cuerpo entra en reposo y no quema esas calorías y grasas trans.

Los fritos y la comida denominada "chatarra" genera gases en el intestino, aparte de que hacen crecer la barriga. (Imagen de referencia). - Foto: Getty Images

Sedentarismo frente a pantallas

Pasar largos períodos de tiempo frente al televisor, la computadora o el teléfono móvil en la noche puede llevar a un estilo de vida sedentario. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la falta de actividad física está asociada con el aumento de peso y la acumulación de grasa abdominal. Además de la postura, por lo general, al estar descansando con el celular o frente al televisor, se adopta una postura que prolonga el estómago, aparte de, en algunos casos, pronunciar la joroba.

Consumo excesivo de alcohol

Las bebidas alcohólicas son una elección común durante las salidas nocturnas o reuniones sociales. Sin embargo, el alcohol contiene calorías y puede promover el aumento de peso, especialmente en el área abdominal. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo de EE. UU., el consumo excesivo de alcohol puede conducir a la acumulación de grasa visceral, la cual se encuentra alrededor de los órganos internos y está asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El consumo excesivo de alcohol puede conducir a la acumulación de grasa visceral, la cual se encuentra alrededor de los órganos internos y se ve en el abdomen. (Imagen de referencia). - Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Falta de sueño adecuado

La falta de sueño de calidad puede afectar negativamente los niveles hormonales y el metabolismo del cuerpo. Según la National Sleep Foundation, la falta de sueño puede desregular las hormonas del apetito, como la grelina y la leptina, lo que lleva a un aumento del hambre y la ingesta de alimentos, y contribuye al aumento de peso y la acumulación de grasa abdominal.

Es importante tener en cuenta que cada persona es diferente y que estos hábitos pueden afectar a cada individuo de manera distinta. Sin embargo, es fundamental adoptar un estilo de vida saludable y equilibrado que incluya una alimentación adecuada, actividad física regular y suficiente descanso nocturno.

Para evitar el crecimiento de la barriga y promover una buena salud, es recomendable optar por hábitos saludables durante la noche.

Recomendaciones para que no crezca la barriga

1. Mantener una alimentación equilibrada: la elección de alimentos saludables es fundamental para disminuir la barriga. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se recomienda seguir una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables. Evitar el consumo excesivo de alimentos procesados, azúcares refinados y grasas saturadas puede ayudar a reducir la acumulación de grasa abdominal.

2. Controlar las porciones: el tamaño de las porciones puede influir en el tamaño de la barriga. El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) de los Estados Unidos sugiere prestar atención a las cantidades de alimentos consumidos y evitar comer en exceso. Utilizar platos más pequeños, tomar tiempo para comer y escuchar las señales de saciedad del cuerpo pueden ayudar a controlar las porciones.

3. Realizar actividad física regularmente: el ejercicio regular es esencial para reducir la grasa abdominal. La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad aeróbica vigorosa por semana. Además, realizar ejercicios específicos para fortalecer los músculos abdominales, como los abdominales o los ejercicios de plancha, puede tonificar y reducir la barriga.

4. Controlar el estrés: el estrés crónico puede tener un impacto negativo en la salud abdominal. El Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) de los Estados Unidos sugiere adoptar técnicas de manejo del estrés, como la meditación, la respiración profunda o el ejercicio, para reducir los niveles de estrés y minimizar la liberación de hormonas relacionadas con la acumulación de grasa en el abdomen.