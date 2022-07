Luna Nueva en Cáncer: los mejores rituales para aprovecharla al máximo

Cada vez más, la astrología ofrece un sin número de posibilidades para aprovechar las fases lunares que brinda la energía que se requiere para iniciar nuevos proyectos. En este momento, la luna nueva en el signo zodiacal cáncer, permiten que las personas se dispongan a trabajar en sus ideales, y así mismo, puedan mejorar su autoestima y conseguir el amor verdadero.

Para entender este fenómeno, los astrólogos explican que se da cuando el astro está entre nuestro planeta y el Sol, lo que provoca que solo sea posible ver su alrededor. La astróloga especialista Eleonora Merighi, señaló para El Comercio, algunos rituales para manifestar toda la energía en la luna nueva de cáncer:

Ritual de amor. Solamente necesita una vela roja encendida y algunos aceites esenciales, rosas y sahumerios para climatizar el ambiente. Con estos implementos, debe escribir en un papel blanco, tres aspectos característicos que le gustaría tener en un vínculo afectivo. Es importante ser conscientes al momento de manifestar lo que quiere y luego de ello, debe quemar el papel con la candela de la vela roja.

Ritual para el amor propio. Basta con tener una vela color rosa y un papel en el cual debe escribir tres objetivos personales que desee lograr y posteriormente debe quemarlo, pensando en que eso que le pide al universo ya está hecho.

Ritual de protección. Para este ritual es necesario tener a la mano una vela blanca o un incienso, junto con los artículos de protección que quiera cargar de energía, estos pueden ser piedras preciosas, collares, camándulas, etc. Para este ritual es necesario tener a la mano una vela blanca o un incienso, junto con los artículos de protección que quiera cargar de energía, estos pueden ser piedras preciosas, collares, camándulas, etc. Cuando esté en un espacio tranquilo y libre, debe meditar y pedir protección para los seres queridos y para la persona que realiza el ritual. Si es creyente del arcángel San Miguel, puede rezarle para reforzar la protección.

Ritual para mejorar el vínculo con la mamá. Cuando se tiene algún conflicto con la mamá, la luna nueva en cáncer es ideal para calmar los ánimos y mejorar no solo la relación con ella, sino con los familiares cercanos. Para esto, debe escribir una carta cargada de sentimientos profundos y verdadero, en los que exponga todas las virtudes de su ser querido y las cosas que quizás quisiera cambiar. Cuando esto esté hecho, con una vela blanca, debe quemarla y pensar que el vínculo con la progenitora ya se encuentra bien.

La astróloga señala que estos rituales se pueden desarrollar desde el martes 28 de junio hasta el lunes 4 de julio, en un lugar tranquilo y siempre manteniendo una mentalidad positiva. Además, agrega que si una persona se encuentra enferma o está de mal humor, no debe hacer este tipo de rituales y en el caso de que su deseo por manifestar algo no pueda esperar, se aconseja un baño con sal marina para eliminar la energía negativa.

Cabe mencionar que para estos rituales, los especialistas en astrología aconsejan usar velas pequeñas que se puedan consumir por si solas y no tirar los restos de los que quede de la cera quemada. Adicional a ello, es importante tener presente que este tipo de rituales no se deben hacer en nombre de otras personas o con otras intenciones que no sean de bienestar para sí mismo y los demás.

Los resultados de estos poderosos y mágicos rituales los podrá observar a partir del 14 de julio en la luna llena en capricornio o en la luna nueva de capricornio, la cual se dará a finales del año.