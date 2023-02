Memoria: estas son las claves que da Harvard para mejorarla

Realizar una sola cosa a la vez: la idea es organizarnos para no empezar a revolotear entre una actividad y otra. La idea es empezar una y hasta no culminarla no empezar otra. Lydia Cho, neuropsicóloga del Hospital McLean, afiliado a Harvard, explica como el hacer varias cosas a la vez hace que se omitan cosas importantes “Por ejemplo, podría comenzar a pagar facturas, cambiar a otra tarea y luego olvidarse de regresar y terminar. O podría distraerse haciendo malabares con tantas cosas que se olvida de tomar su medicamento, o incluso tomarlo dos veces”.