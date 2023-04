Mhoni Vidente: horóscopo y predicciones de cada signo para hoy, 25 de abril

Durante la última semana del cuarto mes del año, la astrología presentará nuevas oportunidades para los signos del zodiaco. Asimismo, la reconocida pitonisa Mhoni Vidente da a conocer algunas predicciones en el amor, la salud, el trabajo y las finanzas, a tener en cuenta para este martes 25 de abril de 2023.

Aries

Para este martes, debe decir que sí, sin pensarlo y sin arrepentirse más adelante en el ámbito del amor, ya que su pareja no puede esperar más dilaciones. En el plano laboral, se pregunta si puede pedir un aumento o mejora de las condiciones de trabajo, a lo que los astros le responde que sí. Por otra parte, es buen momento para dejar de lado los pretextos y comenzar nuevamente en cuanto a una ruina de ejercicio físico.

Los astros pueden marcar tu suerte - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tauro

Las personas regidas por Tauro entiende que la clave de las relaciones duraderas es la paciencia y el compromiso; sin embargo, su pareja está pensando las cosas en el plano amoroso, pero no debe intervenir, ya que todo podría resultar peor. Asimismo, no reduzca los costos de modo que baje la calidad que le ofrece a su negocio, pues esto podría ocasionar una pérdida grande. Finalmente, tiene que enfrentarse a esos pensamientos que los aquejan, para poder avanzar.

Géminis

Deje que los muros se caigan, que se cierren las brechas y se acaben los problemas con su pareja. Hay muchos vicios en la relación que deben superar para evitar una desilusión, por lo que los astros aconsejan recuperar la chispa del amor que los ha caracterizado. Por otro lado, hoy es un buen día para mirar hacia el futuro y establecer mecanismos para que pueda salir adelante sin ningún problema.

Cáncer

Es un buen día para replantear la posibilidad de trabajar en equipo y para aprender el arte de estar en un equipo. Por otra parte, no suele dejarse llevar por la nostalgia y ese a veces es un gran problema, pero hoy los recuerdos lo asaltan y no podrá lidiar con ellos emocionalmente. No se reproche y tómese el momento con calma para retomar fuerzas y seguir adelante. No puede hacer nada con el ayer más que aprender de él.

Leo

Este es un día en el que debe perderse en lo que hace y entregar el 100% en el ámbito laboral para obtener los resultados que se quiere. También es un gran día para reflexionar sobre las verdaderas posibilidades de su carácter, pues tras un autoexamen se dará cuenta de que no tiene madera para ciertas actividades, pero sí para otras.

Virgo

Para este martes, hay un cierto desaliento entre su pareja y usted, pues los problemas parecen acumularse y siente un gran temor por el futuro. Para ello, los astros le concederán una señal para que sepa qué luz se acerca. Por otra parte, es peligroso confundir los negocios con las amistades, ya que esto puede generar que los errores se solapen en nombre de los afectos. Si insiste en trabajar con amistades, tenga en cuenta que el éxito se basa en hacer respetar los límites del negocio.

Los movimientos de los astros suelen estar relacionados con el horóscopo. Getty Images. - Foto: Getty Images/Fotosearch RF

Libra

En el ámbito del amor es importante tener una memoria selectiva, pues hoy es el aniversario de un problema que los pudo destruir y por ello es mejor no mencionarlo y olvidar las personas involucradas. De otro lado, la humildad no es la mejor estrategia para vender y hacer negocios, porque las personas necesitan confianza para firmar acuerdo y una persona tímida no les puede transmitir eso.

Escorpio

Para este de día, los escorpios deben volverse un huracán para tomar la ventaja por delante que su competencia. Por otra parte, los astros le aconsejan beber mucha agua para recibir los minerales y las fuerzas magnéticas del corazón de la Tierra. En el amor, es fundamental evitar el daño a su ser amado, ya que el amor tiene muchos rostros.

Sagitario

En el amor, debido a un descuido de su ser amado, se dará cuenta de algo que mantenía en secreto. Para ello, debe evitar mentir y explicar realmente lo que sucedió, así no haya sido una mentira de gran magnitud. Por otra parte, es importante bajar el ritmo de la vida ajetreada que lleva, pues es un desgaste insuficiente que le podría acarrear graves consecuencias para su salud.

Existen personas quienes se interesan por aprender sobre la lectura de los astros. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Capricornio

Es crucial reconocer que nada se da por hecho en una relación, pues adelantarse a las cosas y actuar sin prestarle importancia no es un beneficio para ambas partes. Antes los problemas que se presenten con su pareja, los astros le aconsejan no argumentar que se trata de algo sobre su carácter, lo mejor es averiguar con exactitud lo que sucede. Por otra parte, es un buen día para iniciar un nuevo plan de ejercicio físico para tener un mejor bienestar.

Acuario

Los astros predicen que hoy debe decir sí a eso que le pedirá su pareja, pues la indecisión que caracteriza a este signo no es bueno. Por otra parte, debe condicionar un mejor estilo de vida, pues es algo que le cuesta, pero que si modifica podrá traerle muchos beneficios no solo a usted sino a las personas que tiene a su alrededor.

Piscis

Es necesario que deje que su pareja sea un poco libre, pues suele adoptar una actitud censora en cuanto a lo que hace y lo que dice. También es un día para repetir esas situaciones en las que ha fracasado y salir airoso de dichos percances. Es importante reconocer que no puede cambiar el mundo y a la gente, pero sí puede cambiar usted, por lo que no se debe dejar avasallar por aquellos que se resisten a acompañarlo en el camino.