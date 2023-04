Mhoni Vidente: horóscopo y predicciones para cada signo este 13 de abril de 2023

Para este jueves 13 de abril, la astróloga cubana Mhoni Vidente, reconocida por sus aciertos en varias predicciones, comparte lo que le sucederá a cada signo del zodiaco durante este día, en donde los astros se caracteriza por la espontaneidad, la creatividad y la capacidad analítica de las personas.

Aries

Las personas de este signo zodiacal deben abrir los ojos con respecto a una situación que los está molestando desde hace mucho tiempo, pues puede tratarse de alguien que les está mintiendo y se está aprovechando de un dolor grande. De este modo, si alguien ha tratado de engañarlo, debe hablar claramente con esa persona y no dejar que le afecte el tiempo que le conoce, ni tampoco el amor que pueda sentir por ella. Para este día, podría llegar un dinero que necesita y que le permitirá solventar una urgencia.

Tauro

Ser fiel a lo que se cree es muy importante, por eso en este día recibirá una gran prueba con respecto a esto. Es muy probable que una persona lo desafíe en alguna materia en la que se desenvuelve muy bien, pero hay un poco de timidez con ese alguien; no tenga miedo y pruebe de lo que está hecho. En cuestiones del amor, tampoco tenga miedo a mostrar sus sentimientos hacia esa persona especial que lo ha cautivado, pues es alguien muy especial que podrá tener presente en su vida mucho más tiempo del lo que pensaba.

Géminis

Está en el momento perfecto para comenzar a dejar salir lo que siente sobre algo que ha estado sucediendo hace algún tiempo. No se afane si durante el día derrama algunas lágrimas por algo que ha estado oprimiendo, es normal que las personas se sientan mal por cosas que no han sido capaz de ver o controlar. Por otra parte, no deje que le juegue una mala pasada, siempre trate de estar bien y de ser abierto a las personas que lo rodean.

Existen personas quienes se interesan por aprender sobre la lectura de los astros. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer

Para estos días, es probable que se vea enfrentado a una separación reciente, por lo que el día de hoy se proyectarán algunas tristezas con respecto a esta situación. Debe comenzar a entender que no se puede resistir más con los problemas que se generan en la vida, pues es preferible eso a vivir infeliz al lado de alguien que ya no ama.

Leo

Por el momento, no está viviendo suficientes cambios en la vida y es probable que haya una actitud que tenga que no sea acorde a su edad. Por otro lado, no deje que lo que vivió en el pasado lo detenga en este momento, siempre es buena ocasión para comenzar a hacer cambios positivos en la vida. Para este día, también tendrá un momento de sinceridad que vivirá con una persona muy cercana y es probable que le cuente una experiencia personal que no haya revelado hasta el día de hoy.

Virgo

Comienza a comprender el medio que lo rodea, por lo que seguramente será capaz de enfrentar una excelente jornada laboral. No tenga miedo a mostrar las habilidades que tiene, puesto que muchos esperan que lo haga. Por otro lado, tiene que tomar una decisión importante sobre los negocios, porque en caso de dedicarse a ellos deberá ver qué es lo que hará sobre una propuesta que le han hecho. Para este día, una persona necesitará ayuda y es probable que se vea un poco sobrepasado con trabajo que tiene atrasado.

Los movimientos de los astros suelen estar relacionados con el horóscopo. Getty Images. - Foto: Getty Images/Fotosearch RF

Libra

Por estos días está mostrando una cobardía extraña sobre un asunto para el que necesita ser más valiente. No deje que se le escape la posibilidad de volver a amar, es posible que tenga que sortear una situación importante para su vida sentimental. Por ello, si la persona que estaba conociendo ya no muestra interés, entonces ahí no tiene mucho que hacer y es tiempo de mirar a otro lado. Si tiene una relación de pareja, debe darle mucho más valor a esa persona.

Escorpio

Es hora de tomar mucho más valor y aprecio a las ideas propias, pues recuerde que no todo el mundo tiene la misma imaginación. Ahora bien, tiene un alto poder para defender lo que cree y es momento de ponerlo en práctica. El día de hoy se enfrentará a una situación de ese estilo, en la que deberá sacar todas sus fuerzas para sortear una situación difícil en la parte laboral. Finalmente, no deje pasar la oportunidad de conocer más a alguien nuevo que ha llegado al trabajo.

Sagitario

Está saliendo de una situación de estrés, lo que significa que debe tener unos días para descansar o hacer lo que le guste. No deje pasar la oportunidad de recuperar un pasatiempo que lo hace feliz, siempre es bueno que mantenga las tradiciones que lo hacen sentir mejor, sobre todo las que le ayudan a despejar la mente. En cuestiones de salud, un malestar estomacal podría indisponerse este día, por lo que es mejor cuidarse en la alimentación.

Capricornio

Es un día para hacer cambios positivos en la forma de ver el mundo. Asimismo, no es bueno que deje pasar siempre la oportunidad de conocer a alguien, está siendo muy exigente con las personas, por lo que deberá conocer a alguien sin prejuicios.

Acuario

En el ámbito laboral tendrá una tarea algo difícil de realizar, pero tendrá todas las armas para hacerle frente. No deje que esto le impida mostrar sus habilidades, pues es momento de dejar la modestia de un lado porque necesita ascender. Por otra parte, no permita que otras personas se aprovechen de su buen corazón, es probable que algunos vean eso como una debilidad.

Algunos signos se verán enfrentados a situaciones emocionales fuertes. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Piscis

En cuestiones laborales, no está terminando bien su trabajo y está dejando cosas muy inconclusas, por lo que muchas personas a su alrededor se han dado cuenta. Es probable que tenga que hacer cambios positivos para sortear algunas dificultades que ha tenido en el trabajo. En el amor, están tocando a su puerta, sólo debe comenzar a verlo con claridad y darle la oportunidad a esa persona para que entre a su vida.