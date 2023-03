Neurocientífico revela los secretos para evitar el Alzheimer

Una de las afecciones que más ataca a las personas en la etapa de la vejez es la enfermedad de Alzheimer. Por eso, es de vital importancia fortalecer la memoria cada vez más y esto se puede hacer con una dieta alimenticia saludable y adquiriendo hábitos como la lectura.

“La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y, con el tiempo, la habilidad de llevar a cabo las tareas más sencillas. En la mayoría de las personas con esta enfermedad, los síntomas aparecen por primera vez más tarde en la vida”, explica el National Institute on Aging.

De acuerdo con el instituto de investigación Mayo Clinic, estas son las principales conductas que experimentan las personas que padecen esta enfermedad:

Repetir afirmaciones y preguntas una y otra vez.

Olvidarse de conversaciones, citas o eventos, y no recordarlos después.

Colocar sistemáticamente objetos personales en el lugar equivocado, a menudo en lugares absurdos.

Los cambios en los hábitos de vida pueden ayudar a prevenir el desarrollo del mal de Alzheimer. - Foto: Getty Images

Perderse en lugares que ya se conocen.

Finalmente, olvidarse de los nombres de familiares y objetos de uso cotidiano.

Tener problemas para identificar objetos con las palabras correctas, expresar pensamientos o participar en conversaciones.

El surgimiento de esta grave afección se puede evitar. Y, precisamente, el portal El Español reseñó seis secretos del neurocientífico Richard Restak para prevenir la enfermedad:

1. Jugar con la mente: “Restak nos invita a jugar con la mente, tanto en compañía como en soledad. En su propuesta, el neurólogo expone un divertimiento que se llama 20 preguntas y que aconseja poner en práctica en reuniones familiares. Consiste en que un jugador o un grupo piense en una persona, una cosa o un lugar, y otro tendrá que adivinarlo planteando un máximo de 20 cuestiones a las que se puede responder son un sí o un no”, resalta el sitio.

Lo complejo del juego es que los dos jugadores o los dos grupos tienen que recordar las preguntas y las respuestas para no ofrecer más pistas ni repetirlas para así llegar por eliminación a la respuesta correcta.

2. Alimentarse de manera saludable: Restak no habla de alimentos que haya que tomar, sino de aquellos que hay que evitar a toda costa: entre ellos figuran los ultraprocesados, con exceso de grasas saturadas, con demasiada sal o muchos conservantes.

3. Leer ficción: “La ficción es mucho más exigente desde el punto de vista de la memoria, sobre todo si uno está leyendo una novela compleja. En ellas, los personajes aparecen y desaparecen, así que puedes encontrarte con alguien en el capítulo dos que no regresa hasta el capítulo diez”.

Estados Unidos dio luz verde a un nuevo medicamento para tratar el Alzheimer. - Foto: Getty Images / PamelaJoeMcFarlane

4. Utilizar la tecnología como rescate: Propone que se usen con moderación. Aconseja que se escriba una lista de la compra, pero se intente recordar en primer lugar antes de comprobar que no se olvidó nada. Asimismo, si sacan fotografías de un producto desconocido, invita a tratar de acordarnos de él antes de consultar la imagen. Entregarse por completo a los dispositivos para que recuerden todo debilita la memoria.

5. Emplear trucos de memoria: “El neurólogo nos invita también a visualizar las palabras como principio básico de asociación y entrenamiento mental. Así, pone el ejemplo del apellido Greenstone, que en español sería Piedraverde, y nos insta a visualizar una piedra de ese mismo color como una estrategia para que no se nos olvide. Si no lo haces y te quedas solo con las palabras, puede que luego no te acuerdes si es Piedrazul o Piedranegra”.

6. Dormir la siesta: El portal concluye con un secreto muy especial del neurocientífico. “Cuando tomamos dos grupos de estudiantes y les permitimos a uno de ellos hacer una siesta después de haber aprendido, notamos que el que durmió aprendió mucho mejor”, puntualiza Restak.