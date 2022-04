El bostezo de los perros tiene múltiples motivos y no siempre corresponden a los mismos que en el ser humano.

No es solo hambre o sueño: los otros significados del bostezo de los perros

Si bien es cierto que los animales no hablan, esto no quiere decir que no se comuniquen. A su manera, cada especie tiene códigos de lenguaje que expresan ciertos tipos de comportamiento o necesidades particulares, en ese sentido, resulta importante aprender a interpretarlos.

En los seres humanos, por ejemplo, el bostezo consiste en abrir involuntariamente la boca y realizar una inhalación profunda y prolongada de aire. Generalmente, ocurre cuando la persona está cansada, tiene sueño, hambre o está aburrida. Sin embargo, aunque estas son las causas generales para la especie humana, no necesariamente aplican en su totalidad para los animales, específicamente, para los perros.

Los perros son una de las especies de compañía más populares en todo el mundo. Varios de hogares han decidido vincularlos como mascotas, por lo que es común ver seres humanos interactuando con sus amigos de cuatro patas.

Puntualmente, sobre el bostezo canino, el portal web de Affinity Advance reseña algunas de las múltiples causas que los motivan. Así mismo, anota que existen dos tipos de beneficios del bostezo en los perros: por un lado, ayuda a diferenciar situaciones incómodas producidas por el estrés, lo que permite eliminar aquellos estímulos indeseados para el animal.

Por otro lado, bostezar genera algunos efectos positivos en el cuerpo del perro, como aumentar la frecuencia cardíaca, aumento de irrigación sanguínea al cerebro, se potencia la oxigenación pulmonar, favorece la eliminación de dióxido de carbono del organismo y, a través del bostezo ,el perro renueva energía.

¿Qué significados tiene el bostezo canino?

Interpretar el bostezo de los perros como la misma reacción que se da en los seres humanos no es plenamente acertado, teniendo en cuenta que el bostezo en los animales está motivado por múltiples factores.

No obstante, de acuerdo con un artículo del Dr. Juan Enrique Romero, médico veterinario, publicado en el portal Infobae, el bostezo canino también puede significar sueño o cansancio -al igual que en los seres humanos-, sin embargo, puede surgir a causa del estrés, el agotamiento o alegría.

En ese sentido, el Dr. Romero explica que el bostezo por estrés suele aparecer cuando los humanos abrazan demasiado a la mascota o si se le molesta mientras duerme. Esta reacción también es común en los consultorios veterinarios, como un gesto de apaciguamiento durante la consulta, advirtiendo que la paciencia del animal se agota.

Dado que el bostezo permite que el perro libere tensiones, esta reacción también surge en medio de situaciones estresantes. Además, a partir del incremento en la frecuencia cardíaca durante el bostezo del animal, se promueve un efecto en que llega más sangre al cerebro y se favorece la oxigenación en los pulmones, de esta manera, el perro alivia la sensación de ansiedad o estrés.

Respecto al bostezo por alegría, el Dr. Romero menciona que surge cuando el perro descarga la energía acumulada por una situación que le produce felicidad. De igual manera, otra versión del bostezo se da por desinterés, una reacción usual ante el “exceso de amor”, cuando un humano acaricia demasiado a la mascota. De ser el caso, el perro puede llegar a bostezar no por sueño, sino por aburrimiento y desinterés.

Finalmente, el experto menciona en su artículo que los perros también bostezan por miedo, siendo esta una reacción asociada al alivio del estrés en el animal.

En el caso de los seres humanos, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos menciona que el bostezo excesivo puede ser señal de problemas complejos de salud, como trastornos asociados con somnolencia excesiva durante el día, reacción a ciertos medicamentos o, incluso, problemas cerebrales. Aunque no hay una conexión directa, si el animal bosteza excesivamente, lo recomendable es consultar con un veterinario especializado.