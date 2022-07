Nuevo método japonés para quemar la grasa acumulada

Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La grasa acumulada es uno de los enemigos por excelencia de hombres y mujeres que no se encuentran satisfechos con su apariencia física. Existen diversos métodos para quemar grasa; sin embargo, algunas son considerados mitos y otros nocivos para la salud.

Es importante tener en cuenta otras perspectivas de los problemas; en este caso, los japoneses, que tienen costumbres diferentes en términos sociales de cultura y alimentación, por lo que también han desarrollado su método para eliminar la grasa acumulada que, al igual que a los hombres y mujeres de Occidente, se ha vuelto un dolor de cabeza.

Según los japoneses, la aparición de grasa localizada se debe a la no utilización de todos los músculos de manera uniforme.

Una señal de que el estilo de vida asiático puede llegar a tener aspectos importantes de bienestar son las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales indican que la expectativa de vida en todo el mundo es de 74,2 años para las mujeres y de 69,8 para los hombres. Sin embargo, en Japón hay una media de 84 años (primer puesto del ‘ranking’ mundial)

Es frecuente pensar que la principal razón por la que aparece la grasa acumulada es la falta de actividad física, en especial el déficit en la ejercitación de piernas del abdomen y las piernas. Sin embargo, los japoneses aseguran que esa idea es errónea.

Aducen que la aparición de grasa localizada se debe a la no utilización de todos los músculos de manera uniforme.

El portal The Objective explicó este método japonés de ejercicio y entregó detalles de la teoría sobre la utilización uniforme de los músculos del cuerpo.

“Los músculos en desuso suelen localizarse en el abdomen y en la parte interna y posterior de los muslos. Si estos músculos no se utilizan, acumulan gradualmente grasa. Así, pues, si no estabilizas tus caderas, por muchos abdominales y sentadillas que hagas, no conseguirás reducir vientre y piernas”, señala el portal web.

El método, que pretende revolucionar los hábitos de ejercicios, fue creado por Naoko, una de las entrenadoras físicas más respetadas de Japón. Lo que pretende es darles una opción a esos hombres y mujeres que hacen cientos de sentadillas y abdominales consiguiendo resultados mínimos comparados al esfuerzo realizado.

Naoko señala que para poder adelgazar la grasa de las zonas rebeldes se debe comenzar por utilizar correctamente las caderas y los glúteos.

El portal The Objective explica, paso por paso, cómo desarrollar la etapa de comprobación de fuerza corporal descrita por Naoko en su libro Glúteos arriba (Kitsune Books).

Comprobación de la fuerza de los músculos

Ubicarse boca abajo y junta tus talones,

Desde esa posición, abrir las rodillas hacia los lados y, con la fuerza de los glúteos, elevar las piernas.

Es importante no cerrar las rodillas en ningún momento ni tampoco desplazar el centro de gravedad hacia delante o arquear la espalda. Si logras elevar las piernas manteniendo el pubis en el suelo, entonces lo estás haciendo correctamente.

Comprobación del desequilibrio muscular

Sentarse con las rodillas flexionadas de forma que las plantas de los pies se toquen.

Poner las manos debajo de los tobillos y hacer fuerza contra ellas con las piernas.

Si la presión que se siente en cada mano es diferente, eso quiere decir que los músculos y la articulación coxofemoral de un lado son más rígidos que los del otro.

Con esta guía de ejercicios se puede ejecutar de manera técnica la teoría de la prestigiosa entrenadora japonesa. Se recomienda realizar el correcto estiramiento muscular y la hidratación abundante antes y después de cada sesión.

Otro de los métodos recomendados en Japón para quemar grasa es el de la toalla y, como su nombre lo indica, el único implemento necesario es una simple toalla.

Para ver resultados consistentes, la entrenadora Naoko recomienda una equilibrada alimentación basada en alimentos como uvas, huevos, canela, jengibre, avena, proteína vegetal, verduras, legumbres y pescado.