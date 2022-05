Pan mediterráneo: estos son los tipos más saludables

Muchas personas consideran que el consumo de pan aumenta el peso; sin embargo, este alimento, que forma parte del grupo de los cereales, se debe consumir en cantidades moderadas diariamente, ya que contiene varios nutrientes y carbohidratos que aportan energía al cuerpo, en especial al cerebro y al sistema nervioso.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir 250 gramos de pan al día, pues es una fuente importante de hidratos de carbono y fibra, además de ser promotor de una correcta función intestinal. Y del mismo modo, un estudio publicado en ‘The American Journal of Clinical Nutrition’, concluyó que una persona no engorda por lo que come, sino por la cantidad que consume.

En esta medida, el portal web Cuerpo y Mente da a conocer algunos tipos de panes mediterráneos saludables, que se pueden añadir a la dieta con moderación. Una recomendación de varios expertos es que este alimento puede ir acompañado de unas gotas de aceite de oliva, que no solamente le darán un sabor exquisito, sino que al ser un ácido oleico ayuda a proteger el corazón y a que el cuerpo se sienta satisfecho.

Chapata

Este tipo de pan es una variedad del pan romano tradicional que es bastante digestivo. Se caracteriza por su forma rústica, su lenta fermentación con leudantes naturales y su largo proceso de amasado. Estas características le aportan un sabor intenso y ligeramente agridulce. Por lo general, se elabora con abundante aceite de oliva para darle una forma ovalada y chata.

Pan de pita

Este tipo de pan proveniente de Oriente Medio, es uno de los más consumidos en la India y Egipto. “Tiene forma plana, poca miga y una corteza fina, muy blanda” asegura Cuerpo y Mente. Gracias a su particular método de cocción en hornos de arcilla caliente, adquiere una forma hueca que es ideal para rellenar con otro tipo de alimentos. El pan de pita se puede encontrar elaborado en harina blanca e integral, y admite bien los ingredientes jugosos.

Baguette

Es una barra alargada de color dorado, con una corteza muy crujiente y una miga blanda y esponjada. Hoy en día se vende en todo el mundo y se ha convertido en el pan urbano por excelencia. Por lo general, su masa requiere una fermentación de cuatro horas y al estar elaborado solo con harina, agua y sal, sin ningún aditivo, se consigue un sabor puro con aroma a heno, ideal para degustar en rebanadas, solo o con margarina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir 250 gramos de pan al día. - Foto: Getty Images

Bagals

El sabor exquisito de este pan en forma de rosquilla se debe al cruce del vapor durante un minuto antes de introducirlo en el horno. Esto hace que la masa se agrande y selle la superficie, reteniendo el aroma en una miga compacta de sabor dulce. El bagals está cubierto de semillas de amapola y sésamo, y por lo general, se consumen rellenos a modo de sándwich o tostados.

Focaccia:

También es conocido como pan rústico italiano plano y comparte muchas similitudes a la masa de la pizza. La masa de este pan es preparada con aceite de oliva y es sometida a una larga fermentación. Se puede enriquecer con ingrediente como tomates secos, aceitunas, cebollas o plantas aromáticas, las cuales le aportan un sabor mediterráneo.

Pan de centeno

Este es un pan alemán muy popular en España. Se caracteriza por ser el más oscuro de los panes y contiene una miga muy densa que está elaborada por harina de centeno integral molida gruesamente. El pan de centeno contiene poco gluten y por lo general, su miga sacia al organismo rápidamente.