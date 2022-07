Piqué y Shakira: ¿el jugador aceptó la mudanza de sus hijos a Miami?

La artista colombiana Shakira y el jugador Piqué continúan las negociaciones de su proceso de separación, especialmente los asuntos relacionados con la custodia y las visitas a sus hijos Milan y Sasha, que tienen siete y nueve años, respectivamente.

La discusión sobre el lugar de vivienda de los niños había sido complejo debido a que Shakira decidió mudarse a Miami, donde la cantante tiene una mansión. Según el portal web Informalia, al parecer los abogados de la colombiana presentaron la documentación necesaria para recibir el permiso del padre para que los niños salieran de España y se fueran con su madre.

Cabe aclarar que al principio el jugador profesional se había negado a dicha petición, pues “esto le impediría tener contacto habitual con ellos ya que, durante la temporada, raras veces dispone de dos días seguidos para poder viajar a verlos”, dijo una fuente a Informalia.

Aunque ninguno de los dos famosos ha publicado o comentado sobre esto, se comenta que Piqué habría cambiado de parecer sobre la residencia de sus hijos debido a la presión mediática que vivían los niños debido al escándalo de su separación.

Encuentros legales de la pareja

Los rumores en las redes sociales sobre la supuesta separación de Shakira y Piqué se habían difundido desde hace varios meses debido a que no se le veía junta a la pareja en ningún escenario. Entre las especulaciones se mencionaba que la separación podría haberse dado por una supuesta infidelidad. Por eso, la cantante les confirmó a sus seguidores lo que estaba sucediendo.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indica la corta misiva.

Cabe aclarar que ni la artista ni el jugador no confirmaron el motivo del fin de la relación. Chisme No Like, programa de entretenimiento mexicano, indicó que la colombiana y el futbolista del Barcelona sostuvieron esta semana una reunión en Estados Unidos, ya que ambos se encuentran en ese país.

“Muy misterioso todo, porque tiene casa en las Bahamas, tiene casa en Miami y porque Shakira, tenemos la potestad de confirmar, está con sus hijos en la ciudad de San Diego, California”, afirmó Javier Ceriani, presentador del espacio digital, inicialmente.

Luego, añadió: “Piqué también hizo una parada técnica en San Diego para encontrarse con Shakira una vez más. Hay mucho dinero en juego, que es lo que quiere cada uno, y esto, por supuesto, compromete el futuro de las dos personas”.

El periodista, de igual manera, aprovechó el momento para manifestar que la separación entre ambas celebridades tendría un giro inesperado debido a que el defensor central podría terminar jugando en un equipo de la MLS para estar más cerca de sus hijos.

“Se están realizando algunas reuniones para que Pique termine en el Inter de Miami. El Barcelona tiene muchas deudas, por lo cual quiere sacárselo de encima. Estaría en conversaciones para irse a este equipo y terminar todos juntos en Miami”, precisó el comunicador.

Cabe recordar que Chisme No Like también indicó hace unos días en su canal de YouTube que tuvo acceso al acuerdo formal presentado por los abogados de la cantante barranquillera al futbolista español.

De acuerdo con el documento, la artista cubriría todos los gastos que corresponden a la manutención de Sasha y Milán. Además, estaría dispuesta a ayudar a pagar el 20 % de una deuda que tiene el zaguero, la cual sería de 2,5 millones de dólares.

La colombiana, igualmente, pagaría al menos cinco viajes, en primera clase, para que el deportista visite a los menores en su residencia de Estados Unidos, donde podría quedarse durante el tiempo que este desee.