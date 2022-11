Procasturbación: la tendencia sexual durante el teletrabajo; estos son sus efectos

Tener relaciones sexuales durante el trabajo no es tan malo como algunos lo pintan. Estudios dan cuenta de cómo, además de mejorar la productividad, permite a quienes lo practican lidiar con el estrés propio de una jornada laboral.

De hecho, también se ha comprobado que desde la pandemia, que obligó a compañías de todo mundo a inclinarse por el trabajo en casa, aumentaron los encuentros sexuales durante las horas laborales, al permitir a las parejas compartir más tiempo juntos que habitualmente.

Francisca Molero, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, explicó al portal CuídatePlus que esta tendencia fue posible gracias al aislamiento por el covid-19, ha representado para algunos la satisfacción sexual.

“Un estudio realizado por la Academia Internacional de Sexología Médica analizó este asunto en muchos países y vio que las parejas que convivían juntas durante el confinamiento y que tenían buena relación aumentaron la frecuencia y la satisfacción sexual. Una de las carencias que detectaban antes de la pandemia y del confinamiento es que no tenían tiempo para tener espacio juntos de intimidad”, explicó en diálogo con el medio de comunicación en mención.

Ahora bien, las relaciones sexuales con la pareja no son las únicas que ganaron protagonismo durante la pandemia gracias al trabajo en casa, también la masturbación, como lo evidenció otro estudio.

Yellow Octopus, una plataforma australiana de ventas en línea, dio a conocer que una encuesta, en la que participaron los más de 1.000 empleados que tienen en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, demostró que el 17 % de las mujeres y el 35 % de los hombres confesaron masturbarse trabajando desde casa, cuando la cifra presencial solo era del 5 % en mujeres y 13 % en hombres.

A dicha práctica, la de dejar las tareas de la empresa a un lado para tener relaciones, se le conoce como procasturbación.

En cuanto a las relaciones sexuales en pareja durante el trabajo, el estudio evidenció que el 26 % de los hombres y el 19 % llegaron a realizarlo, en especial los menores de 24 años de edad (27,7 %), aunque los siguieron de cerca los empleados de 25 a 35 años (27,7 %). La mayoría afirmaron sentirse renovados tras los encuentros amorosos.

“Es cierto que, cuando una persona tiene una actividad sexual periódica, tiene integrada su sexualidad y no le produce un problema, tiene un bienestar añadido. Tener relaciones de manera periódica es saludable y aporta calidad de vida”, agregó Francisca Morelo a CuídatePlus.

La cifra semanal para el sexo

Socialmente, se cree que las parejas que tienen relaciones sexuales con mayor frecuencia son más felices, y el mito extendido ha llegado a imponer en la sociedad una cifra de referencia de entre 3 y 4 relaciones sexuales a la semana. Esto, se supone, implica que la relación es sana y que existe una atracción mutua entre las dos personas. La realidad es que este número depende de muchos factores, desde la condición física, mental y de salud de la persona, hasta el tiempo del cual se disponga semanalmente.

Es decir que el hecho de no cumplir con esta u otra cifra semanal no implica que la relación esté al borde del colapso. De hecho, la encuesta del Estudio Nacional de Familias y Hogares de Estados Unidos (realizada a 2.400 parejas casadas) y el Estudio Sociológico de Ánimo Ciudadano realizado por MyWord concuerdan en la afirmación de que las parejas que tienen sexo una vez al mes pueden ser igual o más felices que aquellas que tienen más sexo a la semana y, según una investigación publicada en la revista investigativa Social Psychological and Personality Science, la felicidad no es directamente proporcional al número de relaciones sexuales que mantiene una pareja.