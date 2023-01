¿Qué alimentos y bebidas hay que evitar para no engordar el rostro?

La cara tiende a encordarse cuando hay presencia de un aumento considerable de la acumulación de grasa. Aunque sean ricos para el paladar, hay que tener cuidado con excederse con el consumo de los alimentos que generan esto.

El primer producto que entra en esta lista es una bebida que acompaña de la mejor manera a la comida y está presente en las reuniones familiares: el vino. Un estudio realizado por la Universidad Quassim de Arabia Saudí indica que este líquido cuenta con una gran cantidad de azúcar, pesticidas y sulfitos. Estos tres elementos combinados no son amigables con la forma del rostro.

Además, cuando el vino se ingiere, intensifica la deshidratación del cuerpo, debido a que este pierde agua y se le obliga a trabajar en exceso al hígado. Por lo tanto, si una persona se sobrepasa con el vino, es probable que al día siguiente (aparte de la jaqueca) presente problemas estomacales.

El consumo constante y sin regulación de vino incrementará la forma de la cara, además de acelerar el proceso de arrugas y traer consigo una forma flácida y con rojeces. Por otro lado, en una edad avanzada, puede volverse el detonante de la formación de bacterias intestinales. Evitando el consumo de vino u otro tipo de alcohol, al menos en lapsos de tres semanas, se evitan estas complicaciones. Sumado a ello, beber con moderación es importante.

Uno de los productos que nunca faltan en la mesa del desayuno puede ser contraproducente para el rostro. El estudio Facts and misconceptions about acne del Baylor College of Medicine de Texas, Estados Unidos, sostiene que este alimento consumido sin limitación provoca espinillas y granos en la zona inferior de la cara, concretamente en el mentón. El motivo de estos es que en su interior hay precursores de la testosterona, los cuales contribuyen a la aparición de acné.

Por otro lado, el consumo en exceso cambia el color del rostro, debido a que aumenta el proceso de pérdida de enzimas, el cual es paralelo al pasar de los años. La leche anticipa más este proceso, dado que entre menos enzimas, la lactosa ingresa al organismo con facilidad.

Finalmente, el estudio también señala que si se excede en su consumo, la cara se engordará, al punto de parecer hinchada y con la piel pálida. Cuando una persona evidencia estos síntomas en su cuerpo, se recomienda que deje por unas semanas el consumo de alimentos lácteos.

Tal como se mencionó con el vino, el azúcar es enemigo número uno de la cara, debido a que la engorda. Cuando una persona excede el consumo de esta, sea en bebidas, postres u otros productos; sin saberlo está intensificando la glicación. Este proceso es el ingreso sin limite de moléculas de glucosa, las cuales se adhieren al colágeno y le imposibilitan la elasticidad.

Por lo tanto, cuando no hay regulación, el acné, la piel arrugada, bolsas debajo de los ojos, piel pálida e incremento de peso son las consecuencias. El azúcar se puede consumir a su medida, aunque se recomienda reemplazar dentro de lo que cabe, algunos productos con esto con otros que sean libres.

El Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela de Uruguay indicó en su informe Dermatitis herpetiforme como manifestación extraintestinal gluten inducida en la enfermedad celíaca de 2022 que la aparición de la condición de dermatitis herpetiforme y la intolerancia al gluten van de la mano. Esta enfermedad es la presencia de erupciones cutáneas en la piel, produciendo ampollas y protuberancias que llevan a una picazón insoportable. Adicionalmente, altera la forma del rostro, aumentando los cachetes y la papada.

Los alimentos que tienen gran cantidad de gluten son: trigo, centeno, avena (en algunos casos y platos) y cebada. Con respecto a las bebidas, esta se encuentra en: cerveza, whisky y vodka. Estos productos se pueden regular o, en su defecto, reemplazarlos con una dieta de carbohidratos rápidos,

Por otro lado, el estudio de Uruguay sugiere beber agua que para eliminar el exceso de grasa en la cara, aunque aclaran que aun cuando el consumo de agua no beneficiará de forma directa el adelgazamiento, sí ayudará a eliminar las toxinas que están en el organismo. las cuales son agentes directos del aumento de peso.

El consumo de fibras acelera el metabolismo y permiten deshacer las grasas que no necesita el cuerpo, porque solo ocasiona el aumento de peso, se recomienda consumir cereales, que son ricos en fibra.