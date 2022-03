¿Qué beneficios tiene tomar agua con bicarbonato?

Esta bebida debe consumirse con moderación para no alterar afecciones preexistentes.

El bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes naturales que más se utiliza con diferentes fines, entre ellos como pasta dental, desodorante natural, para eliminar manchas en la ropa y hasta de aliado para reducir problemas relacionados con acidez gástrica o renal.

Una publicación realizada por Journal of The International Society of Sports Nutrition, reveló que los atletas que consumen bicarbonato de sodio consiguen una mejora en su rendimiento físico.

Otro de sus beneficios está relacionado con mantener la boca saludable y fresca. Esta es precisamente una de las razones por las que muchas cremas dentales incorporan este componente en su fórmula. Por eso, utilizar un enjuague casero con la mezcla de agua y bicarbonato puede propiciar una buena salud bucal.

Además de los anteriores, la revista digital UnComo del portal Mundodeportivo, listó algunos beneficios adicionales que puede traer el consumir agua con bicarbonato:

1. Antiséptico: esta propiedad contribuye a eliminar bacterias que se concentran en la boca, reduciendo el sarro y combatiendo el mal aliento. Sin embargo, no se debe abusar de su uso pues podría dañar el esmalte dental.

2. Alcalinizante: su consumo ayuda a evitar la acidosis en el sistema urinario, provocando que los riñones tengan la capacidad de eliminar el ácido del cuerpo de un amanera más efectiva. La acidosis es una afección en la cual hay demasiado ácido en los líquidos del cuerpo, según MedlinePlus.

3. Previene la gota y la artritis: debido a que ayuda a evacuar el ácido úrico del cuerpo, es posible prevenir los dolores derivados de la artritis o la gota.

4. Disminuye el colesterol: beber agua con bicarbonato podría tener efectos positivos en la disminución del colesterol malo en la sangre y por lo tanto, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Cabe resaltar que hay quienes utilizan este producto también para aliviar la congestión causada por alergias o resfriados. Se puede realizar una irrigación nasal o lavado de la nariz y de los senos nasales.

Por otro lado, el consumo de bicarbonato de sodio es eficaz a la hora de reducir los síntomas que pueden aparecer en el tracto urinario inferior de las personas. Su consumo puede reducir o retardar posibles afectaciones renales. No obstante, los análisis científicos siempre hacen énfasis en que antes de iniciar cualquier tratamiento se debe consultar con el médico.

Recomendaciones al tomar agua con bicarbonato

Si bien la utilidad al usar este producto puede ser diversa, es importante mencionar una serie de consideraciones antes de proceder a su ingesta.

Lo primero es consultar al médico. Según MedlinePlus, se debe informar sobre cuáles medicamentos con y sin prescripción se están consumiendo, especialmente si se trata de antiácidos, aspirinas o medicamentos similares a ésta.

No se recomienda tomar más de dos semanas seguidas o que lo consuman menores de 12 años. Tampoco es bueno tomar esta mezcla antes de otros medicamentos, pues podría reducir la velocidad de absorción de los fármacos por parte del organismo.

Además, tomar agua con bicarbonato a diario podría producir alcalosis metabólica. Esto es que la sangre se vuelve alcalina y genera que los pulmones y riñones hagan un sobreesfuerzo para limpiar la sangre.

También es importante indicarle al médico si la persona alguna vez ha tenido hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, o enfermedades al riñón. Además, es aconsejable decirle al doctor si se está en embarazo, si tiene planes de estarlo o si está amamantando para que el consumo de este líquido no presente contraindicaciones.