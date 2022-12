¿Qué debería comer un diabético en el desayuno?

Tener los niveles de azúcar elevados en la sangre es un tema al que se le debe prestar atención. Si no se controla, con el tiempo la glucosa alta se convierte en diabetes, una enfermedad crónica que genera diversas complicaciones de salud como daños en los ojos, los riñones y los nervios.

Esta afección también puede causar enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Las mujeres embarazadas pueden desarrollar este padecimiento, al que se le conoce como diabetes gestacional, precisa la biblioteca médica Medline Plus, de Estados Unidos.

Si bien existen tratamientos para mantener bajo control los niveles de azúcar en la sangre, la mejor forma de lograr este objetivo es cuidando la comida, la cual debe incluir muchas frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras.

Para las personas que padecen esta enfermedad es determinante el desayuno, pues hay análisis que han demostrado que los diabéticos que ingieren este alimento tienen menos probabilidad de comer demasiado durante el día, precisa una publicación del portal Medical News Today.

En un estudio publicado en la revista Journal of Nutrition, se demostró que quienes no desayunan corren mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 que quienes sí lo hacen. Esto se debe a la tendencia de quienes no desayunan a tener un mayor índice de masa corporal, una relación entre el peso y la estatura que se usa para calcular la grasa corporal, precisa una publicación de AARP, asociación estadounidense que atiende a pacientes mayores de 50 años.

No obstante, es importante cuidar lo que se consume, pues desafortunadamente, muchas opciones de desayuno contienen carbohidratos procesados y azúcares, lo que causa picos de azúcar en la sangre. Además, las personas con diabetes tipo 2 (la más común) que tratan de controlar su peso necesitan evitar o limitar los alimentos que son altos en grasa y azúcar.

Esta enfermedad también aumenta el riesgo de hipertensión arterial y problemas cardiovasculares, así que una persona con esta afección debería de reducir su ingesta de alimentos salados o grasas no saludables, especialmente las de origen animal.

Opciones viables

Así las cosas, un paciente diabético debe procurar incluir en el primer alimento del día mucha fibra, grasas saludables y proteína. Lo ideal es no consumir jugos prefabricados, por ejemplo, pues normalmente contienen azúcares agregados que el organismo absorbe muy rápidamente, ocasionando picos de glucosa en la sangre.

Los expertos recomiendan consumir batidos hechos en casa a los que se les puede agregar fibra al incluir espinaca, col rizada o aguacate, mezclándolo con un puñado de avena o semillas, como chía o lino. El azúcar es posible adicionarlo mezclando arándanos, plátanos, manzanas o duraznos.

La evidencia científica muestra que la fibra, especialmente la del cereal, ayuda a reducir la absorción de la glucosa y contribuir a un control efectivo de los niveles de azúcar en la sangre, además de mantener saludables los niveles de colesterol y de reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y cardíaca.

Al batido también se le puede agregar una proteína y grasa sana para que genere sensación de saciedad por más tiempo. Las fuentes de este tipo de grasa incluyen nueces, semillas y aguacate. En el caso de la proteína una opción es el yogur griego bajo en grasa, por ejemplo.

Avena

Otra alternativa de desayuno es la avena, un alimento rico en fibra, por lo que ayuda a reducir la absorción de azúcar en la sangre, facilita la digestión y le hace frente al hambre. Es una opción de desayuno rico en nutrientes, pero se debe cuidar la forma en que se prepara y lo que se le agrega. La avena contiene carbohidratos y vitaminas A y B.

Usar las frutas frescas o canela para agregar sabor en lugar de azúcar, miel o jarabe integral hará que la avena sea una opción baja en azúcar y satisfactoria. “Las almendras y otras nueces pueden adicionar textura, proteína y grasas omega-3 saludables para el corazón”, precisa Medical News Today.

En un desayuno para diabéticos se puede incluir un huevo cocido, el cual le aporta al cuerpo calorías, proteína, grasa, azúcar, calcio, socio y otra serie de nutrientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su yema agrega colesterol al organismo, por lo que es importante consultar al médico sobre su consumo regular.