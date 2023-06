¿Qué desayunar para regular el colesterol y bajar los triglicéridos?

Para reducir los niveles de triglicéridos, se requiere hacer ajustes en la alimentación, dado que ahí es donde está la clave para bajarlos y la razón principal de su aumento. Hay ciertos productos que ayudan a bajar el nivel para estabilizarlos.

El estudio ‘Metabolismo de los triglicéridos y clasificación de las hipertrigliceridemias’ explica que los triglicéridos son la forma más común de grasa en el cuerpo humano. De igual modo, provienen de la dieta y viajan por la sangre junto con las proteínas. Su papel es importante en el organismo por el hecho que constituyen gran parte de la reserva energética.

Para conocer el nivel de triglicéridos en el cuerpo, los especialistas de salud llevan a cabo una prueba analítica llamada perfil lipídico. En condiciones normales, los niveles deben estar por debajo de 150 miligramos por decilitro o menor a 1.5 milimoles por litro. Cuando esta variable es mayor a los datos estándares, hay que estar alerta y bajarlos cuanto antes.

Cuando se hace referencia a triglicéridos altos (hipertrigliceridemia), el estudio habla de la concentración de más de 150 mg/dl en la sangre. En la mayoría de los casos, este fenómeno proviene del aumento de ingesta calórica, representado por el consumo excesivo de grasas dañinas, azúcares y alcohol.

Los triglicéridos altos taponan las arterias y vasos sanguíneos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los triglicéridos, como todas las grasas, son insolubles en el medio acuoso, por lo que deben ser transportados en el plasma como integrantes de las lipoproteínas, en las que son vehiculizados junto al colesterol, tanto libre como esterificado, a los fosfolípidos y a las apolipoproteínas.

Cuando están en un nivel alto, la grasa almacenada incrementa el tejido adiposo, contribuyendo a la obesidad. Entre otros efectos negativos, están la dependencia al tabaco y alcohol, problemas en la tiroides, diabetes tipo 2, afectaciones hepáticas, patologías renales y trastornos.

En aras de evitar las complicaciones y no aumentar los triglicéridos, el informe ‘Dietary treatment to lower cholesterol and triglyceride and reduce cardiovascular risk’ revela las mejores opciones alimenticias para reducir las grasas saturadas, carbohidratos refinados y eliminar grasas trans desde la alimentación.

Principalmente, la recomendación elemental es aumentan la ingesta de frutas, verduras, granos integrales, productos lácteos bajos en grasa y pescado. No existe un método único para alimentarse correctamente, pero en términos generales la dieta mediterránea es la más completa para eliminar las grasas malas.

Las frutas son fundamentales para reducir los triglicéridos. - Foto: Getty Images

Si se desea reducir los triglicéridos desde la primera comida, hay que consumir grasas saludables provenientes de alimentos como el aceite de oliva. Su aporte en omega-3 ayuda a minimizar la presencia de la grasa en la sangre, evitando que las arterias se endurezcan y bajarle la carga al hígado; esto último se debe a que la absorción requiere menor esfuerzo.

El aceite de oliva es capaz de disminuir los niveles del colesterol como de los triglicéridos en el organismo. Basta con ponerle una cucharada de este líquido a las rebanadas de pan de centeno, el cual no es perjudicial para el organismo.

A la hora de reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, hay que pensar en incluir en la dieta frutas y verduras. Sin embargo, se deben evitar frutos secos, pasas y dátiles, debido a que no aportan a la reducción. Al contrario, la sugerencia es consumir fresas, arándanos, cerezas y frambuesas, por el hecho que son bajas en fructosa y ricas en vitamina C. El plátano también es beneficioso.

El alcohol y tabaco son dos productos que aumentan el nivel de triglicéridos en gran medida. Por lo tanto, hay que evitar su consumo. - Foto: Freepik

La sandía es la fruta que más agua contiene. Y aunque apenas contiene fructosa, tiene ciertas cantidades apreciables de vitaminas, minerales y licopeno. Si se combina en un desayuno de tostadas con el aguacate, que es una fuente de ácidos grasos monoinsaturados e insaturados, potasio y vitaminas C, 3 y B6, se puede obtener un complemento sano para el desayuno.

La avena es un cereal recomendable prácticamente en todas las comidas del día, no solo en el desayuno. Su consumo diario de este cereal puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol total y triglicéridos en los adultos. De esta manera, resulta un alimento ideal para incluir en la dieta diaria.

La particularidad que tiene la avena es que sus propiedades de betaglucanos y mucílagos son activos que optimizan y potencian el metabolismo del colesterol y triglicéridos.