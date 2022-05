¿Qué diferencia hay entre una luxación y un esguince?

Usar un elemento de asistencia en caso de que sea necesario: algunas personas pueden necesitar ayuda extra para caminar, como bastones o andaderas. “Si el médico le dice que use un bastón o andadera, asegúrese que es del tamaño adecuado para usted y que las ruedas giren adecuadamente. Esto es importante cuando está caminando en áreas que no conoce bien o donde los caminos o aceras no son planos”.