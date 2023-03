¿Qué enfermedades previene la maracuyá?

Esta fruta es rica en antioxidantes, vitaminas como la C y minerales.

Todas las frutas brindan diversos beneficios al organismo porque le aportan nutrientes, vitaminas y minerales que ayudan en la prevención de enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer o la presión arterial alta, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Este organismo internacional estima que la ingesta insuficiente de frutas y verduras es la causa de alrededor del 14 % de las muertes por cáncer gastrointestinal en todo el mundo, del 11 % de los decesos por cardiopatías isquémicas y del 9 % de los que se presentan por accidentes cerebrovasculares.

Estos alimentos deben ser ingeridos tanto por adultos como por niños. La citada fuente indica que las frutas y verduras les ayudan a los menores a crecer y apoyan las funciones corporales y el bienestar físico, mental y social en todas las edades.

Adicionalmente, estos productos previenen todas las formas de malnutrición (desnutrición, deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad). Según la FAO, junto con la malnutrición, las dietas poco saludables se encuentran entre los diez principales factores de riesgo de enfermedades a nivel mundial.

La maracuyá puede consumirse en varias presentaciones y una de las más comunes en en jugo. - Foto: Freepik

Beneficios de la maracuyá

Las frutas no deben faltar en el marco de una dieta saludable y una de las que puede incluirse es la maracuyá, un alimento rico en provitamina A, vitamina C y minerales como potasio, fósforo y magnesio. La vitamina A es esencial para la piel, el cabello, las mucosas, los huesos, la visión y el sistema inmunológico, mientras la C favorece la absorción del hierro y es básica en la formación de huesos, glóbulos rojos y colágeno.

Su riqueza en potasio es saludable porque es un mineral clave para la transmisión de impulsos nerviosos y la actividad muscular, mientras que el magnesio, también está relacionado con los músculos, los nervios y mejora el sistema inmunológico, asegura una publicación del diario La Vanguardia, de España.

Se dice que es una fruta que aporta buenas cantidades de fibras, lo cual sirve para regular los niveles de glucosa en la sangre, ayudar a bajar de peso y prevenir algunos problemas, como el envejecimiento prematuro, el colesterol alto y la presión alta, precisa el portal de bienestar y salud Tua Saúde.

Ayuda a dormir mejor

Este sitio web indica que las hojas, flores y pulpa del maracuyá tienen propiedades sedativas leves del sistema nervioso central, ayudando a combatir el insomnio y promoviendo que la persona pueda tener un sueño más tranquilo y relajante.

La maracuyá ofrece efectos relajantes que ayudan a dormir mejor. - Foto: Getty Images

Esto está muy relacionado con sus propiedades para controlar el estrés y bajar la ansiedad, que son dos factores que inciden en el insomnio. Se dice que esta fruta disminuye los síntomas de estas afecciones, ya que está compuesto por flavonoides, como el kaempferol y la quercetina, que actúan directamente en el sistema nervioso, calmando y promoviendo el relajamiento.

Adicionalmente, la maracuyá contiene triptófano, un aminoácido que interviene en la síntesis de melatonina y serotonina, hormonas que están muy relacionadas con la conciliación del sueño.

Previene la diabetes

Este fruto es rico en antioxidantes, como vitamina C, betacarotenos, flavonoides y antocianinas, que favorecen la producción de insulina, ayudando en el control de los niveles de glucosa en sangre y en la prevención de enfermedades como la prediabetes y la diabetes.

Evita enfermedades del corazón

Estos mismos antioxidantes favorecen la salud de las arterias e impide la formación de radicales libres, previniendo así enfermedades crónicas, como la aterosclerosis, infarto de miocardio, presión alta y derrame cerebral.

La fibra que contiene esta fruta ayuda a controlar los niveles de colesterol en la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Adicionalmente, la pulpa y la cáscara de la maracuyá son ricas en fibras, por lo que promueven la reducción de absorción de grasas de los alimentos en el intestino, de los cuales puede mejorar, reduciendo los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, precisa Tua Saúde.

Problemas respiratorios

Los flavonoides que contiene se encargan de aliviar las sibilancias causadas por padecimientos como el asma. Además, cuenta con un alto contenido de vitamina C y propiedades antimicrobianas, que son favorables para combatir la tos y prevenir diversas afecciones respiratorias.

Contra el estreñimiento

Los altos niveles de fibra de la maracuyá son favorables para mejorar el tránsito intestinal. Esta fruta, según el portal Gastrolab de México, tiene propiedades laxantes que ayudan a relajar el intestino evitando afecciones como el estreñimiento.